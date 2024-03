Le Citroën Berlingo 2024 revient en diesel à partir de 26550 euros

Nouveau Citroën Berlingo 2024

Le Citroën Berlingo 2024 arrive au catalogue, avec un restyling qui lui donne la face avant inaugurée par la nouvelle ë-C3. Et la bonne nouvelle, c’est le retour au diesel ( le retour à la raison ) avec des prix plus abordables : la gamme débute désormais à 26550 euros.

Deux finitions, 3 moteurs

Citroën décline seulement deux finitions sur son Berlingo VP : Plus et Max.

En version Plus, l’équipement de série comprend déjà de nombreux éléments : coques de rétros noir brillant, poignées de porte couleur caisse, projecteurs antibrouillard, climatisation, radio numérique avec écran couleur standard tactile 10’’ avec BlueTooth et Mirror screen sans fil, aide au stationnement arrière, commutation automatique des feux, essuie-vitre avant automatique, frein de stationnement électrique, rétroviseurs électriques, lève-vitres avant électrique, alerte risque collision et freinage d’urgence, lecture des panneaux de vitesse, régulateur-limiteur de vitesse, banquette rang 2 escamotable 2/3 – 1/3, siège passager avant rabattable avec accoudoir, tablette aviation au dos des sièges avant et tablette arrière cache-bagages à 2 positions. La présentation reste rudimentaire à l’extérieure, avec des jantes tôle 16″ munies d’enjoliveurs.

Deux motorisations sont proposées : le BlueHDI 100 BVM6 à 26550 euros, et l’électrique 136 ch à 36850 euros.

Le nouveau Berlingo Max est lui mieux doté avec en série : jantes alliage 16’’, barres de toit longitudinales Noir Brillant, vitres arrière surteintées, volant cuir multifonction, climatisation automatique bizone, radio numérique avec écran couleur HD tactile 10’’ avec BlueTooth, Mirror screen sans fil, combiné numérique 10’’ couleur, caméra de recul avec Top Rear Vision, lève-vitres électriques en rang 2, rétroviseurs rabattables, 2 portes latérales coulissantes, 3 sièges individuels escamotables en rang 2, et lunette arrière ouvrante surteintée.

Cette finition Max donne aussi accès à d’autres équipements en option, avec le pack techno, le pack connect, ou encore l’ambiance intérieure XTR avec sièges Advanced Comfort, la navigation, le pavillon multifonction…

Cette fois-ci pas de BlueHDI 100 BVM, mais le BlueHDI 130 EAT8 au prix de 31400 euros. Soit 4850 euros de plus pour un moteur plus puissant, la boite automatique, mais aussi un équipement nettement supérieur.

L’électrique est aussi au programme, au prix catalogue de 40800 euros ( avant remise et déduction d’un bonus écologique ).

Citroën ë-Berlingo 2024

Retour à la raison

Ceux qui appréciaient la polyvalence du Berlingo thermique vont pouvoir y revenir, surtout en l’absence des monospaces qui offraient eux aussi un volume intéressant. Le nouveau Berlingo propose désormais un vrai choix pour les clients avec de l’électrique ou du diesel, mais aussi deux longueurs avec 5 ou 7 places. Il devrait logiquement remonter dans les ventes, alors qu’il s’était littéralement effondré depuis le passage au tout électrique avec une autonomie limitée ( 345 km sur la version 2024 ).