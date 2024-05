Conclusion essai Suzuki Across 2024 : notre avis

Essai Suzuki Across 2024

CONCLUSION :

Dérivé du Toyota RAV4, le Suzuki Across a retenu la formule la plus puissante et la mieux présentée du modèle. Avec ce partenariat commercial, Suzuki s’est offert une valeur sûre avec un niveau de prestations dans la bonne moyenne du segment. Il faut en effet plutôt regarder du côté des constructeurs premium pour trouver des SUV équivalents avec une motorisation hybride plug-in de 300 ch et une transmission intégrale. Une technologie qui a effectivement un coût, mais permet de rouler en électrique au quotidien tout en conservant une bonne autonomie sur de longs parcours, sans avoir à courir après une borne de recharge…

La polyvalence du Suzuki Across pourra donc séduire les professionnels ou les familles qui veulent un SUV paré pour toutes les occasions.

Ce nous avons aimé :

Autonomie de 75 km intéressante

Puissance élevée

Qualité de finition plaisante

Equipement très complet

Volume de coffre

Confort au quotidien

Ce que nous avons moins aimé :

Pas de personnalisation

Android Auto pas encore sans fil

Une seule version au catalogue

Ticket d’entrée élevé ( pas d’hybride auto-rechargeable )