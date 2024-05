Essai 2000 km en Suzuki Across 2024

Cet hiver, nous avons pu reprendre le volant du Suzuki Across 2024 pour un essai longue durée, qui nous a permis de découvrir les modifications apportées récemment à ce modèle. Un SUV compact hybride rechargeable très proche du Toyota RAV4, et qui ne manque pas d’atouts. En 2024 le RAV4 est la 51ème voiture la plus vendue en France ( sur les quatre premiers mois de l’année ), la clientèle est donc au rendez-vous pour ce type de SUV hybride…

Un design de SUV assumé

Etroitement dérivé du Toyota RAV4, le Suzuki Across est un SUV familial parfaitement dans l’air du temps. Il se distingue de son cousin par une face avant remaniée, avec un bouclier et une calandre redessinée, et des projecteurs légèrement différents. En revanche le profil et la partie arrière sont rigoureusement similaires.

Long de 4,63 m, l’Across mesure une douzaine de centimètres de plus qu’un Renault Austral, et presque 20 cm de plus que le nouveau Peugeot 3008. Ses dimensions en imposent, tout simplement !

Suzuki a retenu la plus belle présentation disponible, avec des jantes alliage 19″, des protections d’ailes noir brillant, et des skis de protection au niveau des boucliers, sans oublier des sorties d’échappement chromées de part et d’autre du diffuseur arrière. On est donc au niveau de la finition GR Sport du RAV4.

Cet exemplaire d’essai arbore la teinte Dark Blue Mica, une des peintures métallisées gratuites du catalogue. La politique de Suzuki en matière d’équipements est simple : en série, ou indisponible ! De quoi limiter les variantes au maximum.

Essai Suzuki Across

Vie à bord : une belle dotation en série

Avec une belle hauteur, on doit grimper dans cet Across qui est un vrai SUV. Que ce soit à l’avant ou à l’arrière, la sensation d’espace est au rendez-vous, et on trouvera rapidement ses marques.

Le noir domine dans cet habitacle, mais le contraste est au rendez-vous avec des surpiqûres rouges, que ce soit pour les sièges, l’accoudoir central ou même le revêtement façon cuir sur la planche de bord. L’ensemble respire la robustesse : on n’en attendait pas moins d’une production signée Toyota. Positionné en haut de gamme chez Suzuki, ce modèle est clairement le mieux fini de toute la gamme.

La planche de bord du Suzuki Across a changé ses deux écrans

L’équipement est très complet : en plus des sièges chauffants par exemple, le volant chauffant fait partie de la dotation de série. En revanche il n’y a pas de toit ouvrant panoramique, ni de système Hifi, même en option. Au centre de la planche de bord, le nouvel écran central HD de 10,5’’ est une nouveauté apparue l’année dernière. A son lancement, l’Across était muni d’un écran central de 9″. La dalle de l’instrumentation numérique a elle aussi évolué, avec 12,3″ contre 7″ précédemment. Une remise à jour sympathique, sans même attendre un restyling !

Le système d’infodivertissement facilitera aussi la vie des possesseurs d’iPhone avec Apple Car Play sans fil. Ceux qui sont sur un smartphone Android devront encore se brancher avec un câble USB pour bénéficier d’Android Auto, dommage.

Côté confort, le moelleux des sièges est très appréciable sur longs parcours, et le confort de suspensions permet lui aussi de ne pas être trop secoué sur les chaussées dégradées ( de plus en plus fréquentes en France ).

Les places arrière sont accueillantes

Aux places arrière, surprise là aussi avec des sièges chauffants ( pour les places latérales ). Que ce soit à l’avant ou à l’arrière, l’espace est appréciable et le confort est au rendez-vous, que ce soit au niveau du maintien des sièges ou du confort de suspensions. Sur les longs parcours, tous les passagers seront donc à l’aise. Signalons d’ailleurs que les dossiers des sièges arrière sont inclinables.

Sous le hayon, le volume de coffre de 490 litres est plutôt généreux. Son ouverture est motorisée, et peut se faire en mains libres avec un mouvement du pied sous le bouclier arrière.

Le volume de coffre est adapté à une utilisation familiale

A conduire : une motorisation PHEV digne de ce nom

En motorisation, Suzuki ne propose que la version hybride rechargeable la plus puissante du RAV4, avec 306 ch en puissance cumulée. Cette version dispose aussi en série de la transmission intégrale électronique E-Four, ainsi que de la boîte de vitesses automatique E-CVT.

Au volant de cet Across, on aura donc généralement tendance à démarrer en électrique, et ce même si la batterie n’a pas été chargée. Batterie vide, la conduite s’apparente à celle d’une voiture full hybride, avec la récupération d’énergie qui va permettre de rouler régulièrement en électrique, et ce à basse vitesse essentiellement.

L’agrément en ville est au rendez-vous, avec une bonne visibilité, et une douceur de conduite appréciables.

Sur route, et à fortiori si la batterie est chargée, on apprécie de disposer d’une motorisation digne de ce nom. Et ce n’est pas seulement la présence du moteur électrique qui nous faire dire cela : le fait que le quatre cylindres essence affiche 2,5 L de cylindrée n’y est pas étranger. Avec une puissance de 306 ch, ce système hybride permet tout de même de passer de 0 à 100 km/h en 6 s : on est loin d’une Prius de l’époque ! Les performances le situent au niveau d’un BMW X3 xDrive 30e, un concurrent premium bien établi sur le marché.

Cette puissance n’en fait évidemment pas pour autant un modèle sportif : les trains roulants favorisent le confort davantage qu’une conduite trop dynamique. En revanche la précision de conduite est tout de même au rendez-vous, et le rend agréable sur route.

Un 4 cylindres de 2.5 L de cylindrée se cache sous le capot

Quatre modes de conduite sont proposés au conducteur : EV pour rouler en électrique dès que possible, EV/HV Auto avec activation du moteur essence quand c’est nécessaire, HV pour privilégier l’hybridation et faire durer la batterie, et le mode chargeur batterie. Ce dernier mode va utiliser le moteur thermique pour générer de la charge de batterie, avant de rentrer en ville par exemple.

Avec une batterie d’une capacité de 18,1 kWh, l’Across se permet d’afficher jusqu’à 75 km d’autonomie en cycle mixte, et 98 km en usage urbain. Ce qui correspond à la bonne moyenne de la catégorie, difficile de trouver beaucoup plus.

Un point faible était toutefois à noter jusqu’en 2023 : une capacité de charge assez limitée, de 3,3 kW seulement. La charge prenait alors 5 heures, ce qui n’est pas très positif quand on se branche sur une borne où la facturation comprend aussi un critère de temps.

Depuis le millésime 2023, l’Across embarque un nouveau chargeur intégré qui passe de 3,3 à 6,6 kW. Le temps de charge est presque divisé par deux, avec trois heures seulement. Il n’est toujours pas possible en revanche de bénéficier d’une charge en courant continu pour effectuer une charge express sur une borne rapide…Résultat des courses : ceux qui veulent vraiment profiter d’un roulage électrique au quotidien doivent impérativement être équipés d’une borne ( ou d’une prise renforcée ) à la maison, ou au travail.

Lors de notre essai, nous avons donc parcouru différents types de routes et avons pu recharger la batterie à trois occasions. Ce qui aura pu faire baisser la consommation globale, qui s’est établie à 7,2 L en moyenne. En roulant en 100 % électrique, vous pouvez espérer rouler une bonne soixantaine de kilomètres en milieu urbain, un peu moins sur route et voies rapides.

Plusieurs modes de conduite sont proposés

Ceux qui s’aventurent hors bitume ou sur une chaussée glissante seront ravis de disposer de la transmission intégrale E-Four. Celle-ci ne fonctionne pas avec un système mécanique traditionnel, mais profite de l’implantation du moteur électrique sur le train arrière. Un dispositif tout à fait logique sur un SUV hybride rechargeable, et qui participe aussi à un bon équilibre des masses.

En équipement de sécurité, l’Across dispose en série du système de freinage automatique d’urgence PCS avec détection des piétons et cyclistes, des feux de route à gestion automatique, du système d’aide à la correction de trajectoire LTA, du régulateur de vitesse adaptatif et des détecteurs d’angles morts.

Budget : un prix unique

Proposé à partir de 55290 euros, le Suzuki Across est le modèle le plus cher de la gamme Suzuki. Seule un niveau de finition est proposé, sobrement appelé « Pack ». Tout est inclus, puisque même les 6 coloris sont proposés gratuitement.

Détail de la partie arrière

C’est nettement plus cher que le prix de base du Toyota RAV4, qui débute à 44500 euros. Mais le cousin Toy se contente en premier prix d’une motorisation hybride auto-rechargeable de 218 ch, avec deux roues motrices, ainsi que d’un équipement nettement plus réduit. La version GR Sport AWD est facturée 54950 euros prix catalogue ( avec 3000 euros de remise au configurateur à ce jour ). Avec 22 g de rejets de CO2 en homologation, ce SUV hybride rechargeable est bien entendu dispensé du malus écologique.

Aucun concurrent français généraliste n’est disponible à l’heure actuelle, puisque l’Austral ( et l’Espace ) sont encore en attente de leur future motorisation PHEV. Et du côté du 3008, là aussi la motorisation hybride rechargeable attendue se contentera de 195 ch.

En premium on revanche, on pourra trouver le DS7 E-Tense 4X4 300, proposé à 64450 euros en finition Performance Line+ ( au 3/05/2024 ).