La première BMW M3 CS Touring s’offre 550 ch et un look à tomber

BMW M3 CS Touring

La BMW M3 Touring était déjà une proposition unique sur le marché des breaks sportifs, mais avec cette nouvelle déclinaison CS (Competition Sport), le constructeur bavarois pousse encore plus loin la radicalité. 550 ch, allègement, châssis affûté et une production limitée : cette M3 CS Touring s’annonce comme une véritable machine à sensations, tout en conservant un espace de chargement familial de 500 litres. De quoi lui garantir un succès immédiat, avec des livraisons qui débuteront dès le mois de mars 2025.

Un six cylindres biturbo poussé à 550 ch

Sous le capot, la BMW M3 CS Touring reprend le 6 cylindres en ligne biturbo de 3.0 litres (S58), déjà bien connu sur les versions M3 et M4. Mais cette fois-ci, BMW lui a apporté quelques modifications :

• Puissance portée à 550 ch, soit 20 ch de plus que la M3 Competition xDrive Touring.

• Couple inchangé à 650 Nm, disponible sur une large plage de régime.

• Turbo modifié pour offrir plus de pression de suralimentation.

• Nouveaux supports moteur pour une meilleure réactivité.

• Vilebrequin allégé et forgé, gage de robustesse et de performance.

Résultat : le 0 à 100 km/h est abattu en 3,5 secondes, soit un dixième de mieux que la M3 Touring standard, tandis que le 0 à 200 km/h tombe en 11,7 secondes. La vitesse maximale est fixée à 300 km/h grâce au Pack M Driver de série.

Face à la concurrence, cette M3 CS Touring surpasse légèrement l’Audi RS4 Avant Performance (530 ch, 0 à 100 km/h en 3,7 s) et se positionne juste sous l’Audi RS6 Avant Performance (630 ch, 0 à 100 km/h en 3,4 s). BMW joue ici sur la finesse et la rigueur de son châssis plus compact pour offrir une alternative plus agile.

BMW M3 CS Touring

Un châssis affûté pour une conduite plus engagée

Pour justifier l’écart de prix avec la M3 Touring de base, BMW a aussi revu le châssis :

• Suspensions raffermies, avec de nouveaux réglages d’amortisseurs et de barres stabilisatrices.

• Renforts structurels avec une barre anti-rapprochement en aluminium à l’avant.

• Roues forgées allégées : 19 pouces à l’avant et 20 pouces à l’arrière.

• Pneus de série ultra-performants Michelin Pilot Sport Cup 2, ou option pour des gommes plus routières.

• Freins en carbone-céramique en option, pour un meilleur mordant et une endurance accrue.

Le système xDrive reste de la partie, mais avec la possibilité de choisir entre trois modes de transmission :

• 4WD classique, pour une motricité maximale.

• 4WD Sport, qui privilégie l’envoi du couple aux roues arrière.

• 2WD avec ESP totalement déconnecté, pour les amateurs de dérive.

Ce mode propulsion, déjà présent sur les M3 et M4 Competition, est un argument de poids pour les puristes, surtout face aux Audi RS4 et RS6, qui restent exclusivement en quattro.

BMW M3 CS Touring

Un allègement timide mais des choix techniques marqués

Malgré l’utilisation intensive de plastique renforcé de fibres de carbone (PRFC) pour le capot, le splitter avant, les entrées d’air, le diffuseur, les coques de rétroviseurs, la console centrale et même le tableau de bord, l’allègement reste modéré : seulement 15 kg de moins que la M3 Touring classique.

Cela reste peu face aux efforts faits sur d’autres modèles CS de BMW, comme la M4 CSL qui bénéficiait d’une réduction plus importante. Mais avec 1 865 kg sur la balance, cette M3 CS Touring demeure plus légère que ses rivales Audi RS6 Avant (2 090 kg) et Mercedes-AMG E63 S Break (2 045 kg).

Autre point notable : la sonorité revue grâce à un échappement en titane, qui promet un son plus rauque et agressif en modes Sport et Sport+.

BMW M3 CS Touring

Un intérieur entre luxe et sportivité

L’ambiance à bord reprend les éléments des autres modèles CS, avec des détails exclusifs :

• Sièges baquets M Carbon plus légers et offrant un excellent maintien.

• Volant en Alcantara avec repère rouge à midi.

• Écran tactile 14,9 pouces et combiné numérique 12,3 pouces avec des affichages spécifiques.

• Mode piste avec chronomètre et indicateur de drift, un gadget appréciable sur circuit.

Malgré ces choix orientés vers la performance, le volume de coffre de 500 litres (1 510 litres sièges rabattus) rappelle qu’il s’agit toujours d’un break capable de rivaliser avec un Ferrari Purosangue sur ce point précis.

BMW M3 CS Touring

Un tarif qui explose, mais un positionnement assumé

Affichée à 165 500 euros en France, contre 122 250 euros pour la M3 Competition Touring , cette M3 CS Touring ne fait pas dans la demi-mesure. Elle sera aussi pénalisée en France d’un malus écologique de 60000 euros. Mais la bonne nouvelle, c’est que le malus 2025 ayant été rejeté, c’est 10000 euros de moins que ce qui va sans doute entrer en vigueur ultérieurement.

Cependant, cette version CS sera produite en édition limitée, ce qui pourrait en faire un futur collector. Avec seulement quatre teintes disponibles (Black Sapphire, British Racing Green, Laguna Seca Blue et Frozen Solid White), et des options de jantes en or bronze ou noir, BMW joue sur l’exclusivité pour séduire les amateurs de modèles rares.

BMW M3 CS Touring

BMW M3 CS Touring

BMW M3 CS Touring

BMW M3 CS Touring

BMW M3 CS Touring