Volkswagen ID. Buzz GTX : une version plus puissante vraiment utile ?

Volkswagen ID. Buzz GTX

Volkswagen mise beaucoup sur les version GTX de sa gamme électrique ID : elles représentent une belle part des ventes sur les ID.4 et ID.5, et arrivent désormais sur les ID.3 et ID.7 Tourer. Dernier présenté, le nouveau Volkswagen ID. Buzz GTX profite lui aussi d’une puissance de 250 KW, soit 340 ch, et de quatre roues motrices. Mais une telle version était-elle vraiment indispensable ?

Le combi le plus puissant de tous les temps

Jusqu’à présent, l’ID.Buzz était assez faiblement motorisé avec son gabarit avec un moteur de 204 ch. Une puissance toutefois en rapport avec la vocation de l’engin, un combi dont l’autonomie n’en fait pas un engin pour les grands périples. ( lire notre essai du Volkswagen ID.Buzz )

Pour cette version GTX, la motorisation passe à une tout autre dimension : on retrouve à l’arrière la puissante motorisation de 210 kW ( 286 ch ) développée par Volkswagen en interne. A l’avant, un moteur de 80 kW complète le dispositif, pour une puissance cumulée de 250 kW, soit 340 ch.

De quoi effectuer le 0 à 100 km/h en seulement 6,5 s, pas mal du tout. Mais on n’oubliera pas que ce combi n’est pas une sportive, et n’a pas vraiment vocation à aller attaquer lors d’une grimpée de col…La vitesse de pointe est bridée à 160 km/h, ce qui est également le cas des autres modèles ID. GTX.

L’intérêt se trouve donc surtout dans la présence de la transmission intégrale, qui devrait intéresser les montagnards. Le second intérêt est le poids remorquable de 1 800 kg sur la version à empattement court, et de 1600 kg sur la version à empattement long. Ce qui permettra par exemple de tracter un van pour chevaux ou une remorque de bateau, tout en profitant de la transmission intégrale sur des terrains glissants.

Volkswagen ne communique pas les données d’autonomie, dommage ! Un point faible du modèle…Celui-ci a droit à une batterie de 79 kWh en empattement court, et de 86 kWh en empattement long.

Une présentation spécifique GTX

Bien entendu les designers Volkswagen n’ont pas oublié de doter leur ID.Buzz GTX d’un style plus sportif. Dans les faits, le bouclier se pare d’une calandre noire en nid d’abeille, de déflecteurs d’air latéraux, et d’une signature lumineuse spécifique. Bon point : les phares à LED à faisceau matriciel « IQ.LIGHT » font partie de l’équipement de série.

Tous les éléments noir passent aussi au noir brillant, plus classe. La présentation comprend aussi des jantes en alliage léger de 21 pouces, et une peinture rouge cerise proposée en uni ou en bicolore.

A l’intérieur, un ciel de pavillon noir et une sellerie spécifique en microfibre « ArtVelours Eco » permettent de donner une touche différente des autres versions. Mais au final un peu sombre, et moins fun.

L’intérêt de l’ID.Buzz GTX réside donc surtout dans sa capacité de remorquage et sa transmission intégrale. Ceux qui n’en ont pas besoin pourront se tourner vers la motorisation de 286 ch en propulsion arrière, et l’empattement long quand c’est nécessaire.

Volkswagen annonce des préventes dès l’été 2024 !

