Essai Dacia Sandero Stepway TCe 90 : la tueuse de Clio

Essai Dacia Sandero Stepway TCe 90

Difficile de passer à côté du succès de la nouvelle Dacia Sandero : commercialisée depuis l’année dernière, on en voit déjà à tous les coins de rue.

Les progrès de Dacia sont impressionnants en quelques années, mais n’oublions pas qu’il s’agit d’une ingénierie Renault ! D’ailleurs plusieurs modèles Dacia sont vendus sous blason Renault ailleurs dans le monde : c’est le cas par exemple du Duster, ou encore de la Spring.

Cette évolution de la Dacia Sandero s’est traduit par un engouement de plus en plus élevé en concession. A tel point qu’elle est classée comme troisième meilleure vente en France en 2022, juste derrière les Peugeot 208 et Renault Clio. Mais qu’en est-il à son volant ? Allons nous vite déchanter comme c’était le cas lors de notre essai de la Dacia Spring ?

Design : une Sandero Stepway soignée

Le design de cette nouvelle Dacia Sandero Stepway devient un vrai argument de vente. Quand l’ancienne génération grimée en crossover permettait de s’embellir un peu pour se démarquer des Sandero de base un peu fades, la nouvelle venue est très bien dessinée.

A l’image par exemple de ses blocs optiques, avec une signature lumineuse très réussie.

Par rapport à une Sandero standard, la Sandero Stepway bénéficie d’un look entièrement personnalisé. Que ce soit les boucliers, les protections de passages de roues ou encore les barres de toit, l’ensemble transforme donc cette citadine polyvalente en petit crossover.

Cette version d’essai arbore la peinture métallisée Orange Tacoma, ainsi que les jantes alliage optionnelles 16″ ( en option à 250 euros seulement ). Quand le bleu métallisé était offert sur la précédente génération, il faut désormais ajouter 500 euros pour une peinture métallisée, y compris pour cette teinte de lancement. Seul le blanc glacier est proposé en peinture gratuite.

A noter que récemment, toute la gamme Dacia arbore dorénavant une calandre avec le nouveau logo de la marque. Voir notre article sur la Dacia Sandero restylée. La nouvelle teinte Kaki Lichen présentée devrait certainement se retrouver dans la rue rapidement !

Vie à bord : une présentation en net progrès

Dacia ne s’est pas contenté de proposer un design soigné à l’extérieur : l’aménagement intérieur a été entièrement repensé. Et même si les plastiques restent rigides, le design a permis d’éviter d’avoir une planche de bord trop plastique, et trop typée low-cost. D’autant que sur cette version, les inserts en textile sur la planche de bord et les touches de couleur apportent un vrai plus.

Devant le conducteur, Dacia n’est pas encore passé à l’instrumentation digitale. Mais au rythme où va la marque, ce sera sans doute pour la prochaine génération ! On a donc affaire à des compteurs traditionnels, mais bien dessinés, avec des aiguilles qui font un demi-tour complet à la mise sous contact.

Au centre du tableau de bord, l’écran central du système Media Display mesure 8″, mais sa résolution n’est pas au top niveau.

La présentation comprend des sièges siglés Stepway, avec des surpiqûres oranges, couleur reprise sur les contre-portes et les aérateurs. Dacia a également utilisé des inserts chromés pour de nombreux éléments comme les poignées de portes, le volant, le levier de vitesse, mais aussi les commandes de la climatisation automatique.

Parmi les options, il est possible d’aller encore plus loin en ajoutant les sièges chauffants, le toit ouvrant électrique, le pack confort avec carte mains libres et frein de parking électrique, ou encore le pack navigation.

Aux places arrière, l’espace ne manque pas avec une très bonne garde au toit et un espace aux jambes convaincant. La place centrale bénéficie au passage d’un dossier rembourré et non pas excessivement rigide, ce qui sera apprécié. Les passagers arrière peuvent aussi profiter de commandes de vitres électriques, et d’aumônières.

Sous le hayon, la contenance du coffre est également très correcte avec 328 litres. Ce n’est pas le plus grand coffre de la catégorie, mais sa profondeur sera déjà bien pratique au quotidien.

A conduire

La prise en main de cette Sandero Stepway est facile, et on se sent rapidement à l’aise à son bord. Notre version d’essai était motorisée par le 3 cylindres essence TCe 90 ch, couplé à une boîte manuelle non pas à 5 mais à 6 rapports. Ce moteur est également proposé avec 110 ch, en boite manuelle ou en boite CVT.

Cette déclinaison 90 ch est déjà convaincante. En ville, le petit turbocompresseur lui donne une souplesse appréciable. Et tant qu’on ne monte pas trop dans les tours, la sonorité typique du 3 cylindres demeure assez discrète. Dotée d’une direction assistée électriquement bien calibrée, cette Sandero se manoeuvre facilement. Cette version est équipée de radars arrière, les radars avant accompagnés de la caméra de recul sont aussi proposés en option. Il ne faudra pas attendre de système de parking automatisé, mais ce n’est pas non plus l’esprit de la marque d’avoir tous les gadgets technologiques.

Sur route, cette Sandero profite de sa plate-forme dérivée de celle de la Clio 5, alors que l’ancienne génération était basée sur celle de la Clio 2. Un saut dans le temps ! Elle fait ainsi preuve d’un bel équilibre, et d’un compromis confort / tenue de route tout à fait satisfaisant, même si elle reste un cran en-dessous de la Clio.

Sur autoroute, on apprécie d’avoir le régulateur sous la main, directement sur la gauche du volant. Il est facilement activable et programmable, rien à dire. Là encore, la stabilité est de mise avec des voies nettement élargies par rapport à la précédente Sandero.

Le niveau d’insonorisation reste très correct, mais à 130 km/h des bruits d’air se font entendre. Un détail, qui pourra être pénible sur de longs parcours.

Budget : des prix qui grimpent mais restent raisonnables

Début 2021, la Dacia Sandero de base s’affichait à 8690 euros. Mais ça, c’était…avant. Désormais la moins chère des Dacia débute à 10990 euros. Et encore comparé à la concurrence, cela reste très bon marché ! Et on se doute désormais que cela ne va pas durer, et que les tarifs vont encore sévèrement augmenter dans les prochaines années.

Du côté de la Sandero Stepway, les prix sont logiquement supérieurs, et commencent à 14600 euros avec la finition Essential. Nous avons testé ici la finition Expression, qui dispose en plus du Media display, de l’aide au parking arrière, du plancher de coffre plat, de l’allumage automatique des feux, de l’essuie glace automatique, du volant réglable en profondeur, du lève vitre conducteur impulsionnel, et du volant TEP.

Le prix passe alors à 15900 euros avec la motorisation TCe 90 ch, ce qui semble très raisonnable. S’il vous prenait l’envie de cocher toutes les options disponibles, le prix grimperait à 19100 euros. Un prix qui commence à être élevé pour ce modèle, mais qui reste plusieurs milliers d’euros moins cher qu’un modèle équivalent généraliste.

Il suffit par exemple de comparer avec la Clio de base facturée ce jour 17100 euros. A ce tarif, la Renault se contente d’une motorisation de 65 ch et d’un équipement inférieur.

Pour avoir le même niveau d’équipement et la même motorisation TCe 90 ch, il faut opter pour une Clio Equilibre avec options qui revient à 22050 euros. Soit près de 3000 euros de plus que cette Sandero Stepway Expression…

N’espérez malheureusement pas négocier de remise en concession : ce n’est pas la politique maison.