Dacia Sandero à 8690 € : bonne affaire ou punition ?

Dacia Sandero à 8690 €

La Dacia Sandero est devenue avec la disparition de la Logan sur notre marché, la Dacia la moins chère de la gamme. Plus question d’un ticket sous la barre des 8000 euros : la nouvelle Sandero Access s’affiche à 8690 euros.

Pour le tarif d’une Renault Clio 4 d’occasion ayant 5-6 ans, vous pouvez vous offrir une voiture neuve. Est-ce la bonne affaire du moment ou bien une punition ?

La présentation extérieure de la Dacia Sandero Access

Pour ce premier prix, la Dacia Sandero fait l’impasse sur les boucliers couleur caisse. On le rappelle, oui, nous sommes bien en 2021. Un tel choix nous ramène dans les années 90…les années 2000 ont démocratisé les boucliers couleur caisse sur les citadines, et même en peinture intégrale ( comme sur la Peugeot 206 restylée en 2003 ).

Si des boucliers en plastique noir semblent gage de solidité, malheureusement le vieillissement n’est pas optimal. En effet sur la génération précédente, même au bout de 2 ans le plastique noir avait déjà tendance à se décolorer à virer au gris !

Pas sympa de la part de Dacia, d’autant que la précédente version restylée avait eu droit à une peinture de ses boucliers en fin de carrière ( voir ci-dessous )

La précédente Dacia Sandero encore présente dans les stocks bénéficie d’une peinture complète

Esthétiquement, le style ne sera pas réhaussé par les enjoliveurs qui nous montrent la quasi totalité des jantes tôle 15 pouces.

profil de la nouvelle Dacia Sandero Access

On passera également sur les rétroviseurs et poignées non peintes, presque un détail. Le point fort de cette nouvelle génération est l’arrivée d’une signature lumineuse à LED dès ce premier niveau de finition. C’est toujours ça de pris, même si ça donne envie d’avoir tout le reste….

Et enfin on termine avec le choix limité des couleurs : vous pouvez tout prendre, tant que vous choisissez du blanc. Henry Ford aurait sans aucun doute validé…

la face avant de la nouvelle Dacia Sandero Access

L’habitacle et la dotation de cette Sandero Access

Si vous en êtes arrivés jusque là, bravo, vous n’avez pas été rebuté par l’aspect rudimentaire de cette finition Access. Et si vous êtes animé de pulsions masochistes, la suite devrait vous plaire.

Dans l’habitacle, il ne faudra pas chercher de la couleur ou le moindre insert chromé : tout est noir ( excepté le logo, merci ). Le volant est en plastique, les rétroviseurs se règlent manuellement, et il n’y a même pas d’autoradio.

Les équipements de sécurité répondent présents, on remercie les obligations du Parlement Européen : ABS, fixations Isofix, détection de la pression des pneus, bouton d’appel d’urgence, rappel de bouclage des ceintures, airbags aux places avant…

Pour le confort, il faudra se contenter des vitres avant électriques, du chauffage, et de la console basse. Oui oui, ce sont bien les éléments cités dans le configurateur Dacia.

Planche de bord de la nouvelle Dacia Sandero Access

Il sera impossible de passer par les options pour ajouter des choses aussi indispensables que l’autoradio, ou encore le siège conducteur réglable en hauteur ! De quoi vous inciter à passer à la finition Essentiel, facturée 1200 euros. Vous aurez alors le droit de sélectionner la peinture métallisée à 500 euros, ou encore la climatisation manuelle à 900 euros.

Et même à 10790 euros avec une Sandero Essentiel avec option clim, vous vous en tirez à bon compte si vous comparez avec les 15300 euros d’une Clio 5 Life, qui n’a même pas la clim !

Conclusion : A 8690 euros, la Dacia Sandero Access est très dépouillée. Elle est à réserver aux plus économes, qui ont une certaine nostalgie des années 90 et des voitures rudimentaires de l’époque. Cela leur épargnera sans aucun doute d’éventuelles pannes des équipements plus modernes…

De notre côté nous ne saurions que vous conseiller d’opter au minimum pour une Sandero Essentiel, ce qui vous donnera accès aux équipements devenus indispensables. Pour l’équivalent d’un mois de SMIC en plus, votre Sandero sera bien plus présentable et plus agréable au quotidien. Vous serez ainsi davantage sur le concept de la bonne affaire que de la punition !