Chouchoutez votre auto cet hiver avec la gamme Michelin Lifestyle

Qui ne se dit pas arrivé l’hiver : « Avec le mauvais temps, point n’est utile de laver la voiture, de toute façon il va pleuvoir… ». Et pour cause, sur nos belles routes de l’hexagone, il va y avoir de la boue, de la neige et pire encore du sel de déneigement. Autant d’éléments qui avouons le n’incitent pas vraiment à consacrer du temps pour nettoyer son véhicule. Et pourtant !

Négliger l’entretien de sa voiture l’hiver est une terrible erreur. Effectivement, vous n’êtes pas sans le savoir que les insectes que vous n’allez pas retirer vont attaquer le vernis de votre peinture, que le sel de déneigement ne fera pas mieux et que film routier collé à votre voiture finira d’une manière ou d’une autre sur vos vêtements.

Par conséquent, le mauvais temps ne doit pas vous empêcher de prendre soin de votre auto.

Alors pour vous mettre un peu de baume au cœur, notre équipe rédactionnelle a sélectionné pour vous quelques produits de soins auto de la gamme Michelin Lifestyle qui devraient vous faire gagner un temps précieux dans l’entretien de votre véhicule.

« Un manteau pour l’hiver » avec le Shampooing Lustrant Michelin :

Shampooing Lustrant Michelin Lifestyle

Durant l’hiver, il est fortement conseillé d’utiliser un shampooing lustrant pour laver la carrosserie de sa voiture, notre choix s’est donc naturellement orienté vers le Shampooing Lustrant Michelin Expert.

Tout d’abord, parce que les shampooings lustrant offrent une bonne protection contre le soleil et le vieillissement du vernis et surtout un effet déperlant sur la carrosserie, essentiel pour traverser les saisons moribondes.

Et pour cause, les agents lustrant du shampooing vont former une couche de plusieurs microns qui évitera un contact direct entre les polluants et le vernis.

Sous forme de flacon d’une contenance de 500 ml, le Shampooing Lustrant Michelin Expert convient à tous les types de peintures. En outre, ce shampooing ne laisse aucune de traces après le rinçage et redonne de l’éclat à la peinture pour action longue durée.

Si notre équipe rédactionnelle a toujours prôné pour le lavage à la main d’une voiture, force est de reconnaître qu’en cette période hivernale, il n’est pas toujours aisé de plonger les mains dans un sceau d’eau avec des températures extérieures proches des négatives…

Alors pour conserver les mains bien au chaud, tout du moins au sec, nous avons mis à l’épreuve la toute nouvelle brosse de lavage Michelin Lifestyle.

Spécifications :

Extra-longue : jusqu’à 125 cm

Idéale pour véhicules long

Manche en aluminium et grip en mousse

Brosse souple anti-rayures

Rebord en caoutchouc pour protéger la carrosserie

Position ON/OFF qui permet d’économiser sa consommation d’eau

Raccord rapide sur le tuyau d’arrosage

Pour la saleté, du balai !

Ou devrais-je dire la brosse de nettoyage Michelin Life Style, car si le lavage à la main apporte un résultat irréprochable en comparaison à un nettoyage dans une station de lavage automatique, il est également plus économique sur le long terme.

Véritable atout de cette brosse de nettoyage Michelin, le manche télescopique permet d’ajuster la longueur de la brosse en fonction des zones à traiter. Et force est de reconnaître, que cette brosse de lavage offre une très belle ergonomie grâce aux différentes zones de préhension sur le manche.

C’est donc dans les meilleures conditions que nous avons pu procéder au nettoyage de notre véhicule. Plus efficace qu’un shampooing ordinaire, ce Shampooing Lustrant Michelin permet d’éliminer non seulement les saletés, mais aussi les insectes, la graisse, les suies d’échappements ainsi que les différentes traces de pollution.

Chronomètre en main, il nous a fallu à peine 10 minutes brosse en mains pour shampooiner dans les moindres détails notre carrosserie.

Pratique, le manche télescopique de la brosse est réglable à votre guise, ce qui apporte un réel confort d’utilisation par rapport à une éponge ou un gant de lavage. Les bas de caisse, sont ainsi nettoyés sans mal et avec une facilité déconcertante, un très bon point !

Enfin, la vanne d’ouverture de rinçage situé sur l’extrémité du manche, permet un rinçage aussi pratique qu’efficace.

Nettoyant Jantes Michelin Lifestyle :

Michelin Lifestyle

Le nettoyage des jantes réclame un soin particulier et régulier. En outre, cette opération de nettoyage permet d’éliminer les dépôts de poussières de frein, de sel et autres saletés qui peuvent endommager votre équipement.

Par conséquent, n’attendez pas que vos jantes soient trop sales ou trop encrassées pour leur offrir un lavage, car plus vous attendez et plus les tâches seront difficiles, voir impossible à retirer.

Cependant, pour éviter d’abîmer les jantes, il est préférable de les nettoyer avec un produit non-abrasif et parfaitement adapté.

Le nouveau Nettoyant Jantes Michelin Lifestyle se profile comme un nettoyant puissant et adapté à toutes les finitions de jantes.

Spécifications :

Formule active surpuissante

Nettoie et dégraisse en profondeur, même les saletés les plus incrustées

Dissout et élimine les dépôts de plaquettes de frein, la graisse et les salissures de la route

Permet d’entretenir de façon durable et sans effort tous types de jantes & enjoliveurs.

Pulvérisateur 500 ml

Très simple d’utilisation, il suffit de pulvériser le produit sur les jantes et de laisser le produit agir quelques minutes avant de procéder au rinçage.

A l’usage, le Nettoyant Jantes Michelin nettoie efficacement les différentes traces de salissures sur nos jantes qui ont retrouvé une parfaite brillance.





Nettoyant Jantes Michelin Lifestyle

Nettoyant Jantes Michelin Lifestyle

Reste un petit point de détail à régler lorsque le froid débarque avec sa ribambelle de désagréments, notamment lorsque vous découvrez de bon matin en vous approchant de votre véhicule que le parebrise est complètement givré.

Dégivrant parebrise Michelin Lifestyle

Présenté sous forme d’aérosol de 300 ml ou 500 ml, le Dévigrant Michelin Lifestyle est l’accessoire indispensable à disposer dans son véhicule en hiver.

Dégivrant Michelin Lifestyle

D’une utilisation on ne peut plus simple, il suffit de vaporiser le Dévigrant Michelin Lifestyle de façon uniforme sur l’ensemble du parebrise, puis de laisser agir quelques secondes le produit pour voir la couche de glace disparaître comme par magie.

Dégivrant Michelin Lifestyle

Notons, que ce produit dégivrant ne laisse pas de film gras sur les surfaces vitrées, comme c’est souvent le cas avec la plupart des dégivrants traditionnels vendus dans le commerce, un très bon point !

Enfin pour prendre la route cet hiver en toute sécurité, nous avons décidé d’utiliser le Lave-Glace Hiver -20°C Michelin.

Lave-glace Dégivrant Michelin Lifestyle

Le remplissage du réservoir de lave glace de notre véhicule s’est réalisé de façon très sûre grâce à la conception du bec verseur, enfin un produit qui ne tombe pas à côté !

Lave-glace Dégivrant Michelin Lifestyle

A l’usage, le Lave Glace Hiver Michelin nous a apporté entière satisfaction, tant par sa facilité lors du ravitaillement que par son efficacité à nettoyer le parebrise même par grand froid.

En outre, le produit élimine efficacement les différentes salissures à chaque utilisation du lave-glace.

Michelin Lifestyle

CONCLUSION :

La nouvelle Brosse de nettoyage télescopique Michelin apporte un réel confort d’utilisation et vous permettra de gagner un temps considérable lors du nettoyage du véhicule tout en conservant les mains au sec.

La gamme de produits d’entretien Michelin Lifestyle offre la particularité d’être très complète et très facile d’utilisation. En outre, les produits sont parfaitement lisibles et les packagings profitent d’un look sympathique. Vous n’aurez donc plus aucune excuse pour ne plus prendre soin de votre auto durant l’hiver.

