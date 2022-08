La Renault Clio de base a désormais franchi la barre des…

Renault Clio Authentic

17000 euros ! En début d’année, la nouvelle gamme de la Renault Clio débutait à 16550 euros. Le prix de la Clio de base est désormais de 17100 euros. Soit tout de même 2500 euros de plus que lors du lancement du modèle en 2019.

Mais nous allons voir si entre-temps, la Clio de base a fait évoluer ses prestations.

Pas de changement sous le capot : le moteur de cette version reste très modeste avec seulement 65 ch. Son appellation Sce 65 signifie également que par rapport à un Tce 90, il lui manque le T de turbo. Avec ce niveau de puissance, voilà qui semble évident.

Du côté de l’équipement, la finition de base qui s’appelait autrefois Life s’intitule désormais Authentic. Elle propose un équipement pour beaucoup indispensable : la climatisation. Celle-ci n’était pas de série en 2019.

La dotation comprend également l’allumage automatique des essuie-glaces, la adio connect R&Go et radio numérique DAB, l’éclairage avant et arrière Full LED Pure Vision, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le régulateur-limiteur de vitesse, l’aide au démarrage en côte.

Il ne faudra pas attendre une présentation haut de gamme, avec un intérieur tissu et un volant mousse à l’intérieur. A l’extérieur, on a affaire à une Clio qui a tout de la voiture de société. La peinture gratuite est le blanc glacier, qui s’accompagne ici de jantes en tôle avec enjoliveurs, de rétroviseurs et de poignées de portes en plastique injecté.

Mais rien n’empêche de sélectionner une peinture métallisée comme le rouge flamme pour pimper cette Clio Authentic ! En revanche les options ne donnent pas accès à d’autres éléments esthétiques comme les jantes alliage.

Les options sont rares, avec par exemple la roue de secours ou la pré-disposition à l’autopartage.

Pour bénéficier d’une Clio mieux équipée et mieux motorisée, il faut passer sur une Clio Equilibre Tce 90 à 19900 euros. Une version encore modeste, et pas loin de la barre des 20.000 euros. Un seuil qui sera sans doute franchi dans les mois à venir, à la prochaine hausse de prix.