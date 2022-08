BYD Tang : le SUV électrique chinois bientôt en France

BYD Tang

Le constructeur automobile BYD lance une offensive européenne, et projette de présenter ses premiers modèles destinés à notre marché dès cet automne au Mondial de l’auto de Paris. Parmi les trois nouveautés annoncés, le BYD Tang, qui est actuellement la seule voiture proposée en pré-commande par le constructeur chinois.

Quelques mots sur BYD : ce constructeur est né en Chine en 1995, et a présenté son premier concept de voiture électrique en 2004. Si la marque qui signifie « Build Your Dreams » n’arrive que maintenant en Europe, elle fait partie des plus gros constructeurs de voitures électriques sur le marché chinois.

Mais revenons-en à la Tang, dont le nom devrait rappeler des souvenirs d’une boisson acidulée à une génération aujourd’hui chef de famille. Cela tombe bien, car la Tang est une familiale !

Une Tang proposée en 5 ou 7 places

Ce nouveau modèle 100 % électrique est un grand SUV de 4,87 m de long, proposé dans deux configurations cinq places et sept places. En 7 places, la capacité du coffre est de 235 litres seulement, mais en 5 places la capacité est gigantesque puisqu’elle grimpe à 940 litres ! Et en deux places, c’est une véritable soute avec 1655 litres.

Avec un gros pack de batterie de 86,4 kWh, l’autonomie est annoncée à 400 en cycle mixte WLTP, et 528 km en cycle urbain. Cette configuration unique de lancement dispose de deux moteurs électriques, et d’une transmission intégrale. La monte pneumatique est généreuse avec des jantes alliage 22″.

Sur une borne de recharge 110kW fast DC, le temps de charge pour passer de 30 à 80 % est annoncé à moins de 30 minutes. L’appli BYD Connect App permettra de contrôler le niveau de charge à distance.

Les performances sont également élevées, avec un temps de 4,6 s pour le 0 à 100 km/h. La vitesse de pointe est toutefois bridée à 180 km/h. Il sera possible de passer de 4 roues motrices à deux roues motrices pour faire baisser la consommation.

En dehors du nombre de sièges, les acheteurs peuvent pré-cocher l’un des 5 coloris suivants : Snow White, Mountain Grey, Silver Sand Black, Emperor Red et Stony Blue.

Pour l’instant, seules des pré-commandes sont ouvertes en Europe. La date de lancement en France et les tarifs ne sont pas encore connus, nous en saurons peut-être davantage au Mondial.

BYD Tang

Le volume de coffre à 5 devrait être un argument de taille

La planche de bord propose plus d’une trentaine de couleurs pour l’éclairage d’ambiance

La deuxième rangée de sièges de la Tang

BYD a fait appel à l’ingénierie allemande pour la mise au point du châssis