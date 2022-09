Mercedes transforme le Classe T en van aménagé Marco Polo !

Au salon des véhicules de loisirs de Düsseldorf, Mercedes présente un nouveau module Marco Polo conçu pour le Classe T. Ce cousin du Renault Kangoo pourra ainsi disposer d’un aménagement sur mesure pour le transformer en micro camping-car !

Le module Marco Polo du Mercedes Classe T comprend obligatoirement un couchage deux places, avec un matelas en 200 cm de long par 1,15 m de large. Des dimensions parfaites pour une personne seule, et un peu serrées pour un couple. Le confort sera assuré par un matelas de 10 cm d’épaisseur, et la possibilité de s’allonger en bordure de matelas. Pas de risque effectivement de tomber…

Pendant la conduite, matelas et cadre seront pliés et rangés dans le coffre, ce qui permet d’utiliser les sièges arrière normalement.

Pour la ventilation, une grille spéciale avec moustiquaire peut s’insérer entre la portière et le haut de la vitre. Une solution économique pour éviter d’installer une véritable fenêtre de toit. Un système occultant pour la lumière des fenêtres est également fourni.

Le couchage dans le Classe T avec module Marco Polo

En option, les clients peuvent aussi opter pour la cuisine placée à l’arrière, en extérieur. Celle-ci est intégrée dans des tiroirs avec mécanisme push-to-open et soft-close. Il s’agit d’un évier de 12 litres, d’une cuisinière à gaz ( avec cartouche de gaz ) et d’un réfrigérateur de 15 litres. Les rangements peuvent aussi accueillir un peu de vaisselle et de la nourriture.

Mercedes livre aussi deux chaises de camping, et une table livrée avec deux pieds. Celle-ci peut s’utiliser dehors, ou à l’intérieur du micro van.

La facilité est de mise pour transformer son Classe T du quotidien en petit van aménagé. Le module se fixe sur les crochets d’arrimage du coffre et peut se démonter en quelques minutes. Il faudra juste la place pour le stocker au fond du garage. L’ensemble est de couleur anthracite et aux couleurs de Mercedes.

Les concessions Mercedes devraient pouvoir proposer à leurs clients de commander un Classe T avec module Marco Polo dès la fin d’année, pour des livraisons dès la moitié de l’année 2023. Le prix de cet aménagement en van pour le Mercedes Classe T n’a pas encore été dévoilé et sera connu à la fin de l’année. Comme ce bloc est indépendant, il devrait pouvoir s’acheter seul pour ceux qui ont déjà un Classe T. Les possesseurs de Renault Kangoo pourraient aussi être tentés…

La table est livrée avec le module, les sièges avant ne pivotent pas…

Le module peut être aussi équipé de la cuisine, en option

le système de ventilation adapté aux portes avant

Le nouveau Mercedes Classe T peut être transformé en petit van

Les tiroirs coulissants de l’option cuisine