Grosse surprise : Audi se lance en F1

Audi se lance en F1

C’est une surprise dans le monde de la F1, Audi annonce se lancer dans la discipline avec le développement d’un moteur à partir de la saison 2026.

Ce projet sera développé près d’Ingolstadt, dans les locaux d’Audi Sport à Neuburg an der Donau sous la direction d’Adam Baker.

Et ce n’est pas un hasard si Audi a choisi la saison 2026 pour rentrer dans la course. Les règles techniques évolueront alors avec plus d’électrification, mais aussi un carburant durable annoncé.

Un plafonnement des coûts sera fixé pour les équipes, mais aussi pour le développement des moteurs. Sans oublier la neutralité carbone visée dès 2030 pour la F1. Une révolution pour cette discipline, qui attire ainsi de nouveaux acteurs comme Audi.

Sans ces changements, le constructeur allemand ne se serait pas lancé ce nouveau challenge.

La motorisation des F1 va fortement évoluer pour la saison 2026

En 2026, les F1 seront plus puissantes qu’actuellement. Elles utiliseront un moteur essence 1.6 alimenté avec du carburant durable, et un moteur électrique presque aussi puissant en complément. Le niveau de performances devrait assurer le spectacle !

Pour Audi, l’objectif est donc de prouver son « Vorsprung durch Technik » dans le cadre de la F1 particulièrement compétitive.

Audi promet d’annoncer d’ici la fin de l’année avec quelle équipe elle sera associée pour la saison 2026. Les rumeurs vont sans doute courir pendant quelques mois.

C’est donc un changement majeur pour Audi Sport, qui va en revanche laisser de côté les courses d’endurance. Le RS Q e-tron sera tout de même attendu au prochain Dakar, avec la victoire comme objectif.

