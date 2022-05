Les prix de la nouvelle Mercedes Classe T

nouvelle Mercedes Classe T

Toujours en partenariat avec Renault, Mercedes présente sa nouvelle Classe T : le ludospace premium. Cette version VP du Citan est commercialisée dans un premier temps en 5 places. Mais une version 7 places arrivera bientôt, avec un empattement allongé. Il s’agit d’un véhicule très proche du dernier Renault Kangoo.

Les prix de la Classe T démarrent à 29 712,00 € TTC clés en mains avec la version 180 Style, et à 30 512,40 € TTC avec la version T 160d Style.

En essence, le moteur 180 délivre 131 ch. Il est également disponible avec une boite automatique moyennant un supplément de 2520 euros.

En diesel, la Classe T 160d se contente de 95 ch, alors que la version 180d bénéficie d’une puissance plus familiale avec 116 ch. Ces moteurs diesel étaient la base pour ce type de véhicules, mais avec les prix du gazole qui flambent et l’arrivée des ZFE….Dommage qu’aucune motorisation Full Hybrid ne soit proposée.

En équipement de série, la dotation comprend dès la finition Style : volant cuir multifonction avec touches Touch Control, climatisation, KEYLESS Start, jantes alliage 16 pouces, climatiseur, services Mercedes me, éclairage d’ambiance, phares High Performance à LED, feux arrière à LED et fonction Eco Start & Stop. La sécurité n’est pas oubliée avec le Pack Sécurité Active, avec les éléments le freinage d’urgence assisté actif, l’assistant d’angle mort, l’assistant de franchissement de ligne actif et l’assistant de limitation de vitesse.

Le deuxième niveau de finition de la gamme s’appelle Progressive, et il est facturé 2600 euros de plus. Son côté premium est accentué par un revêtement NEOTEX avec surpiqûres contrastées sur la planche de bord, qui se marie avec une sellerie en cuir synthétique ARTICO. Vitres électriques sur les portes arrière, jantes 17 pouces à 5 doubles branches, pack rétroviseurs, pack stationnement et pack navigation sont de série.

Cette Mercedes Classe T est donc assemblée dans l’usine Renault de Maubeuge : encore une voiture d’origine étrangère made in France !

Prix en euros Style Progressive Essence T 180 BVM6 131 ch 29 100 31 700,40 T 180 7G-DCT 131 ch 31 620 34 220,40 Diesel T 160 d BVM6 95 ch 29 900,40 32 500,80 T 160 d 7G-DCT 95 ch 32 420,40 35 020,80 T 180 d BVM6 116 ch 31 200 33 800,40 T 180 d 7G-DCT 116 ch 33 720 36 320,40

La face avant de la Classe T marque la différence avec le Renault Kangoo

La planche de bord de la Classe T

Les sièges arrière de la Classe T

