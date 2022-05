Tout sur le Prêt à taux zéro pour les voitures électriques

Nouveauté pour 2023 : les particuliers pourront bénéficier d’un prêt à taux zéro pour l’achat d’une voiture électrique, sous conditions. Cela concerne en effet prioritairement les résidents des ZFE, ou qui se situent à proximité des ZFE.

Les voitures électriques ne sont pas les seules concernées, puisqu’il s’agit en fait des voitures qui émettent moins de 50 g de Co2 par kilomètre. Ce qui permet donc de bénéficier du dispositif pour les voitures hybrides rechargeables !

Ce prêt à taux zéro ou PTZ devra être remboursé sur 7 ans maximum, et ne pas dépasser 30.000 euros. La voiture commandée doit être facturée moins de 45000 euros, avant déduction des aides à l’achat comme le bonus écologique.

Comme toujours, des conditions de ressources sont appliquées : le revenu fiscal de référence par part ne doit pas excéder 14000 euros. Cette condition de ressources sera donc vérifiée par la présentation du dernier avis d’imposition disponible.

Les microentreprises, avec un chiffre d’affaires limité, pourront aussi en bénéficier. L’acquisition d’une camionnette électrique est possible, avec un prix d’achat inférieur à 30.000 euros.

Pour les professionnels, ce prêt à taux zéro est accueilli sans beaucoup d’enthousiasme. Les marques préfèrent de loin vendre des voitures électriques en location longue durée ou en LOA. Ces offres sont plébiscités sur le neuf au-delà de 30.000 euros. Mais en décryptant la publication du journal officiel, on découvre qu’un PTZ est possible pour le versement du premier loyer. Celui-ci est souvent majoré de plusieurs milliers d’euros ! Le PTZ sera alors proposé, et devra être inférieur à 10.000 euros, et remboursé avant la fin du contrat de location du véhicule.

Ce nouveau dispositif est présenté comme une expérimentation : après évaluation, il pourrait très bien ne pas être reconduit si la demande n’était pas au rendez-vous.

Si vous êtes intéressé, n’attendez donc que le début de l’année 2023 pour vous lancer !