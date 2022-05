Mercedes Classe E Night Edition : une série pour toutes les E

Mercedes Classe E Night Edition

La Mercedes Classe E se décline avec une toute nouvelle série spéciale, qui sera proposée sur plusieurs marchés en Europe : la Classe E Night Edition. Pas restrictive, la Classe E Night Edition concernera l’ensemble des carrosseries du modèle : la berline, le coupé, le break et le cabriolet. Les clients auront aussi le choix des moteurs, à l’exception des motorisations sportives AMG.

Cette série met en valeur le pack AMG Line, qui fait partie de la dotation. On reconnaitra une Classe E Night Edition avec ses badges au nom de la série spéciale sur les ailes avant, la calandre avec des motifs en diamant noir et non pas argent, des jantes alliage AMG noir brillant, les sorties d’échappement noir brillant, ainsi qu’un petit becquet de malle noir selon les carrosseries.

A l’intérieur, l’habitacle bénéficie d’une planche de bord recouverte d’un similicuir Artico avec surpiqûres. Pour la sellerie, un revêtement similicuir ARTICO / microfibre DINAMICA est de série. Le cuir et le cuir Nappa sont proposés, mais en option. Console centrale en frêne noir, badge « Night Edition » en aluminium poli avec lettrage en noir, tapis de sol avec broderie « Night Edition » assurent la personnalisation du modèle. Les seuils de portes éclairés et les sièges chauffants complètent la dotation.

Cette nouvelle série sera présentée dès le mois de juillet 2022 dans les concessions Mercedes. Selon la motorisation et la carrosserie choisie, le surcoût varie entre 5295 et 9222 euros.

Mercedes devrait remplacer l’actuelle Classe E en berline et break fin 2022 ! En revanche pour les coupés et cabriolets, la marque allemande fusionnera les gamme C et E dans une nouvelle gamme CLE. Voilà qui nous rappelle le temps des CLK !

