Vendre sa voiture sur leboncoin : nos conseils

Aujourd’hui, difficile d’imaginer revendre sa voiture soi-même sans passer par leboncoin. Le site de petites annonces le plus fréquenté de France est devenu incontournable, mais il n’est pas pour autant le plus pratique pour revendre sa voiture.

Pour bien comprendre les limites du site et les soucis qui pourront être rencontrés par les acheteurs qui cherchent une voiture, il faut effectuer soi-même des recherches.

Tester les recherches avant de mettre en vente

Sur leboncoin, tout commence par le choix de sa région sur la fameuse carte de France en page d’accueil. Après ce premier clic sur votre région, vous êtes encore dans toutes les catégories. On va ensuite pouvoir sélectionner « voitures » dans « véhicules ».

Le filtre à facettes permettant de sélectionner les paramètres des voitures est loin d’être ultra-complet. On trouve l’essentiel des marques, en revanche il sera facile de tomber sun modèle non proposé….C’est le cas par exemple de la BMW Z3.

Si je tape Z3 dans la barre de recherche après avoir coché BMW dans les marques, j’ai 428 résultats. Si je coche également Z3 dans modèles, je n’ai plus que 355 voitures ! Et si je coche Z series, j’ai deux Z3 perdues…

Autre souci : le mot clé tapé dans la barre de recherche concerne n’importe quel mot présent dans une annonce. Vous pourriez alors tomber sur une annonce de BMW Série 1 notée dans l’annonce « échange contre Z3 ». Certains diront que c’est un cas particulier, mais les modèles manquants sont nombreux.

Celui qui recherche une voiture précise ne pourra pas indiquer dans les menus déroulants s’il souhaite une première main, ni encore le niveau de puissance du moteur.

Conséquence à tout cela : il va falloir être vigilant pour rédiger son annonce ! Leboncoin a modifié la mise en ligne des voitures l’année passée : en ajoutant l’immatriculation, le système retrouvera et indiquera de nombreux éléments techniques.

Titre de l’annonce

Le titre de l’annonce doit contenir idéalement la marque et le nom du modèle, mais aussi l’indication du moteur et le nom de la finition. Si vous ne les connaissez pas, passer chez un concessionnaire de la marque avec votre carte grise et ils pourront vous donner l’intitulé exact de votre modèle. Cela vous évitera d’indiquer des informations trompeuses dans votre annonce. Chaque version de la gamme de votre modèle de voiture ne côte pas autant que les autres : ces informations sont donc cruciales.

Vous pouvez également ajouter certaines infos complémentaires, par exemple des équipements comme la clim pour les petites citadines.

Le kilométrage : ne trichez pas

Pitié, indiquez le vrai kilométrage. On voit trop souvent des annonces marquées 20.000 km, qui au final ont plus de 200.000 km dans le texte de l’annonce….Alors oui vous allez attirer du monde, mais pensez-vous que les internautes ne seront pas déçus voire énervés en découvrant la réalité ?

Il faut chercher à rassurer l’acheteur dès le départ, évitez de lui montrer que vous avez un côté « filou ». Si votre voiture a 100.000 km, vous pouvez évidemment indiquer 99900 afin de récolter quelques appels de plus…

Comment faire de bonnes photos pour une annonce leboncoin

Sans pour autant avoir besoin de faire appel à un photographe, quelques règles vous aideront à réussir des photos qui mettent en avant votre voiture.

Commencez d’abord par lui faire subir un lavage extérieur complet, et un petit nettoyage intérieur. De base vous pourrez ajouter 3 photos sur votre annonce. Nous vous conseillons de faire une photo 3/4 avant avec un fond plutôt valorisant, comme un quartier résidentiel. Il s’agit de la photo principale, qui incite au clic, elle doit être soignée. De préférence faites les photos par beau temps et quand la lumière est suffisante. Un téléphone portable peut suffire.

La seconde photo peut être un 3/4 arrière, qui montre le deuxième côté de la voiture non visible sur la première photo. Ainsi cela vous permet de montrer un aperçu rapide et global de la voiture sous tous les angles.

Et enfin en troisième photo, il est indispensable de mettre une photo de la planche de bord. Les acheteurs peuvent ainsi apercevoir les couleurs, types de volant, présence de certaines options…

N’hésitez pas à allumer le contact pour afficher la navigation ou la caméra de recul sur l’écran central quand c’est possible.

Le texte de description de l’annonce

Dans le texte, il sera utile de mettre les informations concernant la provenance de la voiture. Est-ce une première, deuxième, troisième main ?

Si la voiture a plus de 4 ans, vous pouvez faire référence au contrôle technique : est-il validé, est-il vierge ? Ces informations vont rassurer les acheteurs.

Au niveau de l’état, vous pouvez mentionner la date de la dernière révision. En revanche ne faites pas une longue liste de réparations : on pourrait croire à tort que la voiture n’est pas fiable. Certaines informations pourront être données par téléphone avec des explications complémentaires.

Vous pouvez aussi indiquer si la voiture dort en garage, précisez si vous êtes non fumeur, certains apprécieront.

Pour l’équipement, il est important de lister les éléments principaux, recherchés par les clients.

Le prix de la voiture

Avant de fixer votre prix, il est indispensable de faire une petite étude de marché pour voir à combien se place la concurrence. Recherchez des voitures quasiment identiques sur l’ensemble de la France pour avoir une idée bien précise des tarifs. Vous pouvez ensuite étudier la concurrence au niveau local, pour voir quelles versions seront proposées dans la même sphère de prix que la votre.

Rien ne vous empêche de commencer dans une fourchette haute, avant de baisser graduellement lors du renouvellement de l’annonce. Il est plus facile de baisser le prix que de le remonter ! Si vous le placez trop bas, vous aurez sans doute plus de touches mais vous pourriez ensuite regretter d’avoir bradé votre voiture.

Si vous souhaitez avoir plus d’informations pour vous aider à bien acheter une voiture d’occasion, nous avons créé la formation Roulez Gratuitement. Dans cette formation, vous découvrirez ma méthode et mes conseils pour ne plus dépenser des milliers d’euros par an dans une voiture. En suivant mes conseils, vous pourrez changer de voiture une ou deux fois par an sans aucune perte financière !