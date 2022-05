La Dacia Sandero, véhicule le plus vendu en Europe

La Dacia Sandero est devenu un best-seller au fil des ans

Si l’on en croit le rapport de JATO Dynamics paru en janvier 2022, la filiale du groupe Renault en a vendu 17 558 unités en 2021, soit une augmentation de 25 % par rapport à l’année précédente. À cette occasion, nous vous proposons de faire un point d’actualité autour de ce sujet. Qu’est-ce qui attire les automobilistes vers l’achat d’une Dacia Sandero ? Quelles sont les perspectives de la marque pour 2022 ?

La petite histoire de Dacia

Dacia est un constructeur automobile basé en Roumanie depuis 1966. Depuis 1999, c’est devenu une filiale d’un autre grand constructeur automobile français : Renault. À l’origine, l’objectif de cette acquisition était de proposer un véhicule sur le marché des pays de l’Est à seulement 5000 €. La Logan arrive en 2004 sur le marché à 6280 € pour la Roumanie. Très vite, c’est un succès commercial au point d’arriver en France dès 2005. Aujourd’hui, la Sandero est la citadine que Dacia vend le mieux en Europe, tout comme son SUV, le Duster. Avec cette filiale, Renault devient le leader incontesté du marché européen.

Quels sont les avantages commerciaux de la Dacia Sandero ?

La Dacia Sandero est une citadine qui a pu bénéficier au fur et à mesure du temps de nombreuses améliorations, notamment issues de la technologie Renault. Pour la troisième génération que la marque a sortie fin 2021, la carrosserie a été épurée pour adopter une ligne esthétique plus sobre et élégante. Elle est plus spacieuse, plus basse et la forme de ses phares a été affinée afin d’afficher un peu plus de caractère au niveau de l’esthétique. La version Stepway est beaucoup plus travaillée au niveau du design, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Au niveau des équipements, les automobilistes trouveront l’éclairage LED, les essuie-glaces automatiques, la climatisation automatique, la surveillance des angles morts et même la caméra de recul. La gamme « confort » dispose d’une meilleure sonorisation ainsi que la navigation intégrée, du système Média Display et du système Média Nav.

Enfin, le plus grand avantage de cette voiture, c’est son prix. Dans la version de 65 ch, l’entrée de gamme commence à 8690 €. Il faudra compter 9890 € pour la finition « essentiel ». Si vous choisissez la gamme « confort », il faudra passer la barre des 10 000 euros puisqu’elle est disponible à partir de 11 190 €. Pour la Dacia Sandero équipée d’un moteur de 90 ch, il faudra débourser 12 690 € et ajouter 1400 € de plus pour disposer d’une boite automatique.

Finalement, le prix de la Dacia Sandero la plus chère restera dans les limites de tarifs d’une Renault Clio d’entrée de gamme. C’est essentiellement pour cette raison que de nombreux automobilistes optent finalement pour la Dacia. Ils peuvent ainsi s’offrir une voiture neuve avec un maximum d’options à un tarif très attractif.

Quelles perspectives pour Dacia en 2022 ?

Pour le constructeur, les perspectives sont assez bonnes, surtout au regard des nombreux avantages de la Dacia Sandero 3. La marque va aussi développer le Duster qui sortira en 2024 et dont on a eu les premières images. Une société polonaise spécialisée dans l’aménagement des voitures va même proposer des accessoires qui vont permettre de l’aménager en camping-car.