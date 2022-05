Jaguar F-Pace : nouvelle série R-Dynamic Black P400e

Jaguar F-Pace R-Dynamic Black P400e

Jaguar présente les nouveautés de son SUV F-Pace MY23. La gamme s’enrichit d’une série spéciale, avec le Jaguar F-Pace R-Dynamic Black P400e. La présentation extérieure joue la carte du dynamisme avec de nombreux éléments peints en noir, une recette actuellement adoptée par de nombreux constructeurs. La dotation de cette série spéciale comprend des jantes “Style 5105” 21″ en coloris Gloss Black, des rails de toit Gloss Black, et les vitres arrière surteintées. Les clients auront le choix entre de nombreuses teintes, dont les teintes Carpathian Grey et Charente Grey dites « peintures métallisées premium ».

A l’intérieur, le raffinement est au programme avec les sièges Performance en cuir Windsor. Placages de bois Satin Charcoal Ash, ciel de toit en suédine Ebony, et éclairage premium avec 30 coloris au choix sont de série.

Nouvelle arrivée dans l’habitacle, l’assistant vocal Amazon Alexa. Il sera désormais possible d’utiliser des commandes vocales telles que Alexa, ramène-nous à la maison », « Alexa, joue ma play list relaxante » et « Alexa indique-moi les cafés à proximité ». Jaguar n’a pas limité cette présence à cette série, on retrouve désormais Alexa sur toutes les versions du F-Pace MY23.

Les propriétaires de F-Pace avec Privi Pro peuvent aussi bénéficier d’Alexa avec la mise à jour gratuite et à distance ( avec le système SOTA pour software-over-the-air ).

Autre commande vocale intéressante à distance : « Alexa, demande à la Jaguar de vérifier mon autonomie”. Une demande adressée dans le cas d’un F-Pace P400e hybride rechargeable. La niveau de puissance de cette version hybride est de 404 ch, de quoi passer de 0 à 100 km/h en seulement 5,3 s. En autonomie électrique, Jaguar annonce 53 km.

Ceux qui préfèrent du diesel pourront opter pour les quatre-cylindres et six-cylindres Diesel Ingenium de 204 et 300, dotés d’une hybridation légère 48V.

Désormais la gamme Jaguar F-Pace débute en France à partir de 72740 euros, et à 96 620 euros pour cette version R-Dynamic Black P400e.

Jaguar F-Pace R-Dynamic Black P400e.

Intérieur haut de gamme pour cette série R-Dynamic Black