Bonus écologique 2022 : des conditions durcies

Petit tour de vis effectué sur le bonus écologique, non pas avec une réduction des montants mais une révision des conditions. Certains médias avaient attiré l’attention sur des automobilistes plutôt opportunistes qui revendaient par exemple leur Tesla plus cher à l’étranger au bout de six mois, grâce à l’obtention du bonus écologique.

Car si la prime à la conversion est limitée à une par foyer; il n’en est pas de même pour le bonus écologique qui n’est pas limité. Cela veut dire que vous pouvez très bien acheter deux voitures électriques tous les ans et obtenir deux bonus écologiques par an !

L’augmentation des délais de livraison due notamment aux pénuries de composants joue également en faveur d’une revente plus chère pour certains modèles de voitures. Certains ont pu ainsi en profiter…

Mais ça c’était avant : désormais la durée de détention obligatoire de la voiture électrique après obtention du bonus est portée de 6 mois à 1 an. Un niveau minimal de kilométrage est également inscrit dans les textes, et reste fixé à 6000 km.

Le montant du bonus est toujours de 6000 euros jusqu’au premier juillet 2022, et devrait ensuite baisser à 5000 euros. Un report de cette aide semble pourtant encore possible du côté du gouvernement, afin d’aider les ménages à se convertir à l’électrique dans un contexte économique inflationniste et de plus en plus difficile.

Ce bonus de 6000 euros est disponible pour l’achat d’une voiture électrique neuve, de moins de 45000 euros, et dans la limite de 27 % du prix de la voiture. Cette limite réduit par exemple le montant à la baisse sur une Dacia Spring, la voiture électrique la moins chère du marché. De 45000 à 60000 euros, un bonus existe toujours mais il est minoré à 2000 euros. Ce montant passera à 1000 euros au 1er juillet prochain.

Du côté des voitures hybrides rechargeables, il reste encore un bonus écologique de 1000 euros, pour les voitures homologuées entre 21 et 50 g de rejets de CO2, avec une autonomie supérieure à 50 km. Début juillet, ce bonus disparaitra. Après les voitures full hybrid, ce sera au tour des voitures hybrides rechargeables de ne plus être subventionnées.