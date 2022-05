Ineos Grenadier : mais qui va donc l’acheter ?

Ineos Grenadier

L’usine Smart de Hambach en Moselle a été rachetée par le groupe Ineos, un groupe qui se lance dans l’automobile avec un gros 4X4 thermique. En 2022 donc. De quoi aller narguer tous les écolos, en remplaçant une Smart électrique sur les chaines par un tout-terrain diesel !

Mais qui ira donc acheter ce nouveau véhicule ? Les éléments de réponse commencent à apparaître avec la stratégie de la marque.

Le Grenadier et son concept

Première indication : le Grenadier en lui-même. Le président d’Ineos, Jim Ratcliffe, a pensé identifier un créneau vide en 2017 : celui des vrais 4X4 « dépouillés, utilitaires et travailleurs. » En dehors de ces caractéristiques, les ingénieurs d’Ineos se sont donc attelés à créer un modèle doué pour le tout-terrain, robuste et clairement inspiré de modèles britanniques. Même si ce modèle est entièrement inédit, il semble avoir été cloné du fameux Land Rover Defender. Et de la précédente génération, qui a tiré sa révérence après des décennies de commercialisation. Le Grenadier vise donc les nostalgiques avant tout.

Seconde et nouvelle indication : les prix qui viennent d’être annoncés. Ils vont débuter à 60950 euros, des tarifs plutôt élevés qui placent ce modèle dans le segment premium.

Rappelons au passage que la nouvelle génération du Defender est proposée à partir de 55400 euros ! Avec de l’hybridation rechargeable au programme.

Pour le Grenadier, il faudra se contenter de deux moteurs thermiques. Mais Ineos n’a pas pu concevoir ses propres moteurs en si peu de délai, et la rentabilité pour de faibles volumes ne serait pas au rendez-vous. La marque s’est donc tournée vers BMW, qui lui fournit deux de ses 6 cylindres réputés. Il s’agit d’un moteur diesel 3.0 qui développe 249 ch pour 550 Nm de couple, et d’un moteur essence 3.0 qui développe 286 ch pour 450 Nm de couple. Ces deux moteurs coupleux semblent parfaitement indiqués pour un modèle tel que le Grenadier, à condition de se moquer éperdument des rejets de CO2.

Trois configurations selon les marchés

Ineos proposera son Grenadier en trois configurations selon les marchés : deux places, 5 places en « Utility Wagon » et 5 places en Station Wagon.

Autre indication : avec une conduite à droite, l’Ineos Grenadier visera également le marché anglais. Ce ne sont pas moins de 160 points de vente qui ont été annoncés à travers le monde, dont 34 en Angleterre. L’ouverture des carnets de commande est en effet prévue pour le 18 mai 2022, avec une arrivée en juin dans les premiers points de vente pour la marque.

Ineos débutera la production de son Grenadier en juillet prochain, il s’agira donc d’un modèle made in France. Seuls cinq points de vente sont annoncés dans l’hexagone pour le moment : Charles Pozzi à Paris, groupe de Willermin à Avignon, Alessandria Automobiles à Chambery, Land Service France à Omerville et BymyCar Côté d’Azur à Villeneuve Loubet. En France, les objectifs sont de 500 exemplaires par an, qui devraient être majoritairement des versions utilitaires pour échapper au malus écologique.

Le pari est donc ambitieux car il s’agit à la fois de diffuser un modèle totalement anachronique, et badgé d’une marque qui sort de nulle part. Le groupe Ineos existe à grande échelle, mais dans l’industrie pétrochimique.

Le Grenadier sur route

L’habitacle du Grenadier