Les voitures électriques bientôt moins chères que les thermiques ?

Dacia Spring

Les voitures électriques seront-elles bientôt moins chères que les voitures thermiques ? C’est ce qui se profile de plus en plus ! Car même si de base les voitures électriques sont onéreuses, elles vont devenir plus compétitives, alors que de l’autre côté les voitures thermiques voient leurs tarifs fortement augmenter. Et la tendance est déjà là, nos explications.

Les citadines électriques face aux citadines thermiques

Du côté des citadines, l’électrique la moins chère reste pour l’heure la Dacia Spring. A 20800 euros prix catalogue, elle revient donc à 15800 euros en déduisant le bonus écologique de 5000 euros. Et ceux qui peuvent bénéficier du bonus majoré à 7000 euros ou d’une prime à la conversion feront encore baisser la note.

Toujours chez Dacia et dans les citadines, la Sandero s’affiche à partir de 11990 euros. Soit un écart de 3800 euros par rapport à la Spring, qui descend à 2900 euros si vous optez pour la climatisation.

Tout en étant moins chère, la Sandero a aussi des prestations routières supérieures, avec un champ d’action incomparable.

Les électriques devraient en revanche se révéler bientôt moins chères…chez Renault ! La future R5 électrique est annoncée à 25000 euros. Avec un bonus de 5000 euros, on tombe à 20000 euros : un tarif déjà dépassé par la Renault Clio de base…avant même le lancement de la version restylée. A partir de 2024, la Clio a donc du souci à se faire.

Les compactes électriques face aux compactes thermiques

Pour l’heure, les compactes électriques européennes sont chères : comptez 42990 euros pour une Volkswagen ID.3 de base, contre 32045 euros pour une Golf. Un écart de 5000 euros, une fois qu’on déduit le bonus.

Chez Peugeot, la e-308 électrique est attendue autour de 44000 euros avec un équipement complet : en thermique les prix débutent seulement à 29420 euros. Toutefois une 308 GT Puretech 130 EAT8 est vendue 36320 euros, et la version HYBRID 136 devrait être vendue 2000 euros de plus. Là aussi, les tarifs vont finalement se rejoindre très vite.

Dans les catégories supérieures, certains cas sont encore plus parlants : prenez par exemple la Tesla Model 3 Propulsion. Celle-ci revient actuellement bonus déduit à 36990 euros. Maintenant, essayez de trouver une routière de segment D en thermique, aussi bien équipée, et qui passe de 0 à 100 km/h en 6 secondes….Dans cet exemple là, nous avons déjà affaire à une voiture électrique moins chère que son équivalent thermique. Alors bien entendu, il n’y a pas de Tesla essence au catalogue. Mais regardez alors le tarif d’une Audi A4 bien équipée et bien motorisée, et n’oubliez pas d’ajouter le malus !

Les électriques commencent à prendre le pouvoir

Actuellement, tous les freins à l’achat d’une voiture électrique finissent par tomber les uns après les autres. La question du prix était un élément important : les choses ont déjà bougé en faveur de l’électrique, et cela va encore continuer. Les voitures électriques deviennent progressivement mieux placées, et se défendent aussi budgétairement par leur budget énergie plus intéressant, et des factures d’entretien moins salées pour la suite.