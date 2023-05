Audi dit adieu au TT avec la « Memorial Edition »

Audi TT Memorial Edition

L’Audi TT en est à sa troisième génération, mais il pourrait bien disparaitre sans successeur. C’est pourtant cette année le 25ème anniversaire du TT, qui a vu le jour en 1998.

Pour dire adieu à son coupé, Audi propose à travers le monde des éditions limitées bien équipées, et joliment présentées. A l’automne, nous avions ainsi eu droit au TT RS Iconic Edition. Cette fois-ci c’est le marché japonais qui a droit à cette série limitée à 100 exemplaires : l’Audi TT Memorial Edition. Le nom est parfaitement clair !

Une édition très bien présentée pour les japonais

La présentation est bien entendu le principal argument de cette édition limitée, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur. Le look est ici très dynamique avec de généreuses jantes alliage 20″ couleur bronze.

Au Japon, les acheteurs auront le choix entre plusieurs coloris : Glacier White, Mythos Black et Kronos Grey.

Petit motif sympathique : les anneaux apposés sur les ailes arrière reprennent la couleur bronze des jantes.

L’intérieur n’est pas en reste, avec une sellerie cuir nappa avec les surpiqûres couleur bronze qui forment des motifs de losanges, avec passepoils gris. La dotation est très riche avec de série le système audio Bang & Olufsen à 12 haut-parleurs, le Virtual Cockpit, ainsi que les aides à la conduite proposées.

Pas de choix pour le moteur : ce TT Memorial Edition est motorisé comme le TTS. Il dispose donc du 2.0 TFSI de 320 ch et 400 Nm, mais aussi de la transmission intégrale quattro, de la boîte de vitesses automatique S-Tronic à 7 rapports, ainsi que de la suspension Audi Magnetic Ride.

L’Audi TT seulement sur stock en France

Les japonais ont plus de chance que nous : désormais il n’est plus possible en France de passer commande du modèle. Audi alerte ainsi ses clients sur son site » Désormais, ce modèle est uniquement disponible sur stock ou d’occasion. »

Il reste donc encore quelques voitures disponibles en neuf : 42 modèles au jour de la rédaction de cet article. Il reste même quelques TT RS ! Attention, collectors en vue.

Audi TT Memorial Edition

Audi TT Memorial Edition

Audi TT Memorial Edition