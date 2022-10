Audi TT RS Coupé iconic edition : seulement 10 pour la France

Audi TT RS Coupé iconic edition

Voici une série limitée qui devrait très rapidement trouver son public : l’Audi TT RS Coupé iconic edition. Une série limitée à seulement 100 exemplaires en France, et 10 pour le territoire français !

De quoi célébrer le 25 ème anniversaire qui se rapproche pour l’Audi TT. La première génération avait effectivement vu le jour en 1998. La plus puissante des TT motorisée par le fameux 5 cylindres maintes fois primé reçoit ici de nombreux équipements distinctifs.

Un Kit aéro pour cette série limitée

Cette série s’offre un très sympathique kit Aéro, développé en soufflerie pour améliorer aérodynamisme ainsi que le niveau de sportivité. Et ces éléments noir brillant vont aussi apporter un look ravageur au TT RS, qui devraient participer au côté collector de cette édition. Ce kit Aéro comprend un diffuseur avant, des lames au niveau des prises d’air, et des fentes latérales.

A l’arrière, c’est un aileron en carbone qui assure le spectacle, tout en améliorant la portance et donc la tenue de route, notamment dans les virages rapides.

La présentation extérieure comprend aussi de série les jantes alliage noires 20″ spécifiques avec étriers de freins assortis, et les vitres surteintées à l’arrière marquées iconic edition.

Si la teinte gris Nardo a été privilégiée pour l’exemplaire de com, les clients peuvent aussi piocher dans les teintes Audi Exclusive pour différencier leur modèle !

l’aileron arrière en carbone de cette édition limitée

A l’intérieur, l’habitacle reçoit de nombreux éléments faisant partie du programme Audi Exclusive. A l’image des sièges sport RS sont bi-tons avec des panneaux latéraux en cuir Nappa de couleur gris craie et des panneaux centraux en Alcantara noir, avec surpiqûres en nid d’abeille de couleur jaune calendula ! Le rendu de ces sièges en photo est assez incroyable il faut le dire, avec le marquage TT iconic edition sur les dossiers qui va bien.

On retrouve la teinte jaune calendula sur la position 12 heures du volant en alcancatara, mais aussi sur la broderie RS des tapis de sol.

Pas d’évolution moteur en revanche : le 2.5 TFSI reste fixé à 400 ch et 480 Nm de couple. Ce qui permet à ce coupé de passer de 0 à 100 km/h en seulement 3,7 secondes !

Il faudra débourser 119 200 euros pour s’offrir ce nouveau jouet, à comparer au 81780 euros du TTS RS « de base ». Il faut dire qu’à ce tarif, vous n’aurez plus besoin d’aller cocher des dizaines d’options. Le côté collector fera le reste, notamment pour la cote qui restera logiquement soutenue en occasion.

