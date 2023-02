Les entreprises bientôt forcées d’acheter des voitures électriques ?

C’est à nouveau l’Europe qui pourrait imposer une nouvelle réglementation concernant les voitures électriques. Après avoir banni les voitures thermiques dès 2035, le Parlement Européen anticiperait encore une étape en obligeant les entreprises à ne plus acheter que des voitures électriques dès 2030 !

Une proposition faite par le président de la commission de l’environnement du Parlement européen Pascal Canfin, qui pourrait accélérer l’arrivée des voitures électriques. Et comme nous allons le voir, des règles sont déjà existantes en France : les contraintes réglementaires, ce n’est pas ce qui manque dans notre pays.

Des règles pour les grandes flottes en France

En France, les grandes flottes d’entreprises qui comptent plus de 100 voitures doivent déjà appliquer la Loi d’Orientation des Mobilités. Entrée en vigueur au début de l’année 2022, cette loi implique pour ces entreprises d’intégrer un minimum de 10 % de voitures électriques ou hybrides rechargeables lors du renouvellement du parc. Un chiffre de 10 % qui peut paraitre encore limité, mais qui sera réhaussé à 20 % en 2024, puis à 40 % en 2027, et à 70 % en 2030 !

Toutes les entreprises de plus de 50 salariés du public et du privé sont concernées par ces nouvelles règles.

Trois types de motorisations sont autorisées : les véhicules électriques, les hybrides rechargeables et les véhicules à hydrogène. Et cela concerne les voitures ou fourgonnettes de moins de 3,5 tonnes.

La mise en place des ZFE-m précipite les choix, pour tous !

En France, toutes les agglomérations de plus de 150.000 habitants doivent mettre en place une zone à faible émissions mobilité. Si un total de 11 agglomérations ont déjà débuté, ce sont en tout pas moins de 43 agglomérations françaises qui vont devoir appliquer cette règle.

Ce déploiement obligatoire d’ici 2025 va à lui tout seul orienter les achats de voitures des français, en neuf mais aussi en occasion, pour les particuliers et les entreprises.

Dans le Grand Paris, les voitures classées Crit’Air 4 et 5 et celles qui n’ont pas de vignette sont ainsi interdites de circulation en semaine dans le territoire compris à l’intérieur de l’autoroute A86.

A Lyon, l’année prochaine les Crit’Air 4 seront interdits, suivis des Crit’Air 3 l’année suivante et des Crit’Air 2 en 2026. Ce qui veut dire que dans l’agglomération lyonnaise, les voitures diesel seront interdites dans 3 ans, même les voitures neuves mises en circulation en 2023 !

Donc même sans les nouvelles obligations pour les entreprises, les flottes auraient été de toute façon forcées d’exclure le diesel rapidement. Et les taxes en vigueur auraient logiquement poussé aux voitures électrifiées et non à l’achat ou la location de voitures essence…L’électrification va s’impose, quoiqu’il en coûte.