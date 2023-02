La future Nissan Micra électrique se dévoile : retour au succès ?

L’actuelle Nissan Micra est loin de connaitre le succès : en janvier 2023, elle n’est qu’en 84ème position des voitures les plus vendues en France. Nissan en a immatriculé 264 exemplaires, pendant que Renault mettait en circulation 4971 Clio et 646 ZOE. Le fossé entre les citadines de l’Alliance Renault-Nissan est énorme !

Pour renouveler sa désormais très anonyme Micra, Nissan va complètement revoir sa copie. Et les premières images dévoilées nous montrent l’étendue des changements sur le plan stylistique.

Retour au design néo-rétro

Les designers Nissan ont totalement changé de direction pour le style de la Micra. La génération actuelle présente des angles vifs, mais son style n’a jamais séduit : il est trop torturé au lieu d’être dynamique.

Visiblement le constructeur japonais a fait le choix de revenir à un design néo-rétro, comme pour la Micra des années 90. En 1992, la Micra K11 était parvenue à s’imposer : elle sera vendue en Europe jusqu’en 2003, et dans le monde jusqu’en 2007. Sa remplaçante, la Micra K12, conservera aussi des rondeurs avec des phares ovoïdes.

Les premières images présentées par Nissan nous dévoilent la signature lumineuse de la future Micra, avec deux demi-cercles et trois traits horizontaux. A l’arrière les feux reprennent aussi le cercle pour l’éclairage diurne et font ainsi écho à la face avant. Un design néo-rétro beaucoup plus vendeur que celui du modèle actuel !

On ne voit pas la calandre, qui peut être réduite au minimum étant donné qu’il s’agit d’une voiture électrique. La Micra fera ainsi l’impasse sur des motorisations thermiques ou hybrides.

La nouvelle Nissan Micra sera électrique

La Micra sera basée sur la future R5 électrique

Profitant des synergies de l’Alliance, la Micra sera basée sur la nouvelle R5 électrique attendue pour 2024. Elle misera donc elle aussi sur son design, et sur des tarifs accessibles.

Tout porte à croire que la sixième génération de la Micra devrait elle aussi être proposée à des prix « abordables ». Nissan a déclaré que la plate-forme CMF-BEV est la plate-forme électrique compacte la plus compétitive du monde. Elle permettra de proposer des prix en baisse de 33 % par rapport à une ZOE, tout en offrant une baisse de la consommation de 10 %.

Elle devrait afficher une autonomie de 400 km, avec une batterie de 50 kW. Il est probable que la version la moins chère doive se contenter d’une autonomie plus restreinte, de l’ordre de 300 km.

D’après nos confrères de l’Argus, ce nouveau modèle sera produit non pas sur les mêmes chaines que la R5 à Douai, mais à Maubeuge. Il faudra patienter jusqu’en 2025 pour voir arriver la Micra, l’année de lancement de la Renault 4 électrique avec qui elle devrait partager les chaines de montage.