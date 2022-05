Casio Mudmuster Team Land Cruiser

Les partenariats entre les marques horlogères et les constructeurs automobiles ne datent pas d’hier et le manufacturier japonais CASIO ne fait pas exception à cette règle. D’ailleurs depuis ces dernières années, l’association entre le manufacturier nippon et le sport auto semble perdurer et ce pour notre plus grand plaisir.

Déclinée de la version Mudmuster GWG-2000, la nouvelle G-Shock GWG-2000-TLC fait référence à l’emblématique 4 x 4 Land Cruiser et son équipe « Team Land Cuiser » engagée dans le rallye Dakar.

Notre équipe éditoriale ne pouvait donc pas passer à côté de la présentation de ce nouveau modèle G-Shock afin de vous livrer ses impressions sur ce nouveau garde-temps.

DESIGN & CONCEPTION :

Avant d’aborder les aspects techniques et les différentes fonctionnalités de cette nouvelle G-Shock, nous découvrons un écrin spécifique qui renvoie directement au monde du rallye automobile.



Photo d’un Toyota Land Cruiser qui semble évoluer dans le désert et logo TLC (Team Land Cruiser) frappé sur le couvercle de cet écrin, aucun doute, nous nous apprêtons à découvrir une montre destinée aux amateurs de sport auto.









Dès la prise en main, nous découvrons une montre aux dimensions pour le moins généreuses : 54,4 mm x 61,2 mm, de quoi imposer un style qui ne manque pas d’audace. A noter, que le boîtier de 16,1 mm d’épaisseur a été conçu en résine renforcée de fibres de carbone.

Par ailleurs, la lunette est composée de carbone forgé et la structure possède la technologie Carbon Core Guard de G-SHOCK, permettant à la montre d’être plus légère, sans pour autant perdre sa résistance et ses performances. D’autre part, il convient de signaler que nous retrouvons comme sur la précédente génération, un verre saphir de très belle facture afin de protéger le cadran des rayures et autres imprévus du quotidien.









D’emblée le constat est saisissant, la montre s’avère beaucoup légère que la précédente génération GWG-1000. Indéniablement, l’utilisation de carbone n’est pas qu’un simple coup marketing de la part de Casio. Ce qui profite directement à l’utilisateur avec une montre certes imposante, mais étonnement « légère » aux regards de ses dimensions et prestations.

Au niveau technique, ce garde-temps embarque un nombre de fonctionnalités pour le moins exceptionnel, dont : le fonctionnement à l’énergie solaire, la mise à l’heure automatique via réception de signaux de radio-pilotage ou encore une étanchéité de 20 ATM, comprenez 200 mètres.



Comme sur la première génération, nous retrouvons la technologie Triple Sensor qui intègre un altimètre avec cumul des altitudes, un thermomètre, un baromètre et une boussole.







Le cadran rond se dessine avec un affichage double pour une parfaite lisibilité. Tout autour du cadran prennent place des index ainsi que des chiffres arables blancs. Revêtus d’une matière luminescente, la lisibilité des repères temporels se montrent parfaitement accessibles quelles que soient les conditions de luminosité.

Deux aiguilles en forme de flèche blanches et argentées sont également lumineuses la nuit et sont ainsi en mesure de vous donner les heures et les minutes en tout temps. Une troisième aiguille rouge, a pour rôle de préciser les secondes.

D’autre part, cette nouvelle Casio G-Shock dispose d’une technologie de super éclairage composée d’une double LED à haute luminosité. Et le résultat est pour le moins bluffant, avec une puissance d’éclairage dans l’obscurité la plus totale pour le moins extraordinaire. Même à plusieurs de mètres de distances, il vous sera facile de lire l’heure en pleine nuit.



A noter, qu’il vous est possible de configurer la durée de rétro-éclairage entre 1,5 et 3 secondes. La fonction automatique d’éclairage par la simple inclinaison du poignet s’est montrée particulièrement efficace à l’utilisation.









En second plan, un écran digital est positionné au-dessus de l’index des 6h, avec un affichage de la date complète (jour, date, mois) ou bien des différentes informations selon les modes sélectionnés (altitude, boussole, etc.). Enfin, entre les index 9h et 11h se loge une aiguille d’indication des modes qui permet d’afficher les différentes fonctions activées.

Notons, que le nouvel affichage numérique améliore considérablement le confort visuel au quotidien, la luminosité des différentes indications digitales apparaît beaucoup plus lisible que sur la version GWG-1000 même en plein soleil.

Bracelet :

Le bracelet en résine s’est montré léger et très agréable à porter au quotidien. Par conséquent, chaque morphologie devrait trouver son compte dans les différents pré-réglages du bracelet.



En outre, ce dernier offre l’avantage d’être souple, imperméable et solide à la fois. Tandis que la boucle ardillon offre une fermeture du bracelet de manière optimale.









Et niveau look, ce bracelet n’est pas en reste en arborant un motif mélangeant éclaboussures de boue et de sable. La gravure au laser sur la lunette et la boucle en acier inoxydable ionisé noir accentue cet effet.

On retrouve également des notes de bleu, blanc et rouge, couleurs de l’équipe ainsi que le logo « TLC » sur le bracelet et au dos du boîtier qui rendent hommage au Team Land Cruiser.

Afin d’utiliser les différents modes de fonctionnalités, vous pourrez vous servir des cinq boutons poussoirs dissimulés tout autour du cadran qui offrent une parfaite ergonomie à l’instar de la couronne vissée.

A ce titre, il convient de rappeler que le manufacturier nippon a repensé entièrement la conception des boutons poussoirs, avec des tuyaux de bouton en acier inoxydable et un matériau tampon en silicone pour améliorer la solidité et longévité à la montre, un bon point.



D’autant que les différents boutons se montrent très faciles d’accès et offrent une belle fluidité d’utilisation parmi les différents modes de fonctionnalités, un bon point.

Offrant résistance, légèreté et une excellente durabilité, le boîtier en résine renforcée de fibres de carbone ont permis de réduire la taille du boîtier, qui est 1,9 mm plus mince que le modèle précédent (GWG-1000).

Et comme expliqué auparavant, le ressenti de légèreté au poignet par rapport à la version GWG-1000 est indéniablement sensible. Force est de reconnaître que cette nouvelle GWG-2000 se montre plus compacte et légère (106 g) et par conséquent, beaucoup plus facile à porter au quotidien.









NOTRE AVIS :

Avec cette nouvelle déclinaison de son modèle phare Mudmuster, la maison Casio révèle une montre tendance et sportive à la fois. Et force est de constater, que Casio a rajouté dans cette série limitée « TLC » un supplément d’âme pour conquérir le cœur des aventuriers.

Cette nouvelle G-Shock dans sa version limitée Team Land Cruiser vous accompagnera dans toutes vos activités, même les plus extrêmes grâce à ses fonctions extrêmement pratiques pour se repérer, calculer son dénivelé ou bien mesurer la pression atmosphérique.



Enfin, les différents matériaux utilisés sont de très belle facture et les quelques grammes & millimètres de gagner sur la précédence version (GWG-1000) devraient convaincre sans mal les amateurs de montres hors normes.

Spécifications & fonctionnalités :