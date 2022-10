6 idées reçues sur les voitures électriques

BORNE ENSTO EVC100

D’après une récente étude Qualimétrie véhicules électriques, 1 français sur 5 serait prêt à acheter une voiture électrique dans les 6 prochains mois. Un chiffre élevé, qui démontre l’intérêt croissant pour les voitures électriques.

Les automobilistes qui ne sont pas prêts à en acheter une sont encore bloqués par certaines idées reçues, que nous allons voir ensemble.

Les technologies des voitures électriques évoluent, tout comme les réseaux de bornes de recharge : l’offre n’est plus du tout la même que quelques années en arrière.

Voici 6 idées reçues, qui ne sont plus vraies aujourd’hui.

Les voitures électriques manquent d’autonomie :

33 % des français interrogés trouvent que l’autonomie des voitures électriques est trop faible. Ce qui était surtout le cas il y a une dizaine d’années : la Renault ZOE affichait alors 210 km d’autonomie, et la Nissan Leaf 144 kilomètres !

Désormais les citadines électriques du segment B affichent jusqu’à 400 kilomètres d’autonomie, et les compactes vont jusqu’à 550 km. Les grandes berlines dépassent les 700 km, et certaines voitures pourraient même atteindre les 1000 km dans les prochaines années.

Une autonomie en hausse permet désormais d’envisager des trajets longs avec de nombreux modèles. Il faudra évidemment préparer son trajet et prévoir des pauses pour faire les recharges nécessaires.

Il n’y a pas assez de bornes de recharge :

Les réseaux de recharge s’étendent de plus en plus, une nécessité pour permettre aux milliers de voitures électriques en circulation de se charger facilement.

Fin août 2022, Avere indique dans son baromètre qu’il existe 69 428 points de recharge publics, une hausse de 50 % en un an seulement.

Il existe aussi plus de 6 200 bornes de recharge publiques gratuites en France ! Elles sont souvent mises à disposition par des communes, des concessionnaires, des hôtels, des cinémas, ou encore par des grandes surfaces.

La voiture électrique, c’est seulement pour la ville :

Désormais les modèles proposés par les constructeurs sont de plus en plus variés, avec des modèles familiaux, SUV et même limousines. Compacte, break ou routière sont proposées en électrique. Avec également des variantes sportives et particulièrement puissantes !

Il existe donc de nombreuses voitures électriques conçues pour des usages beaucoup plus variés qu’une utilisation urbaine.

Volkswagen ID.3

Les voitures électriques sont très chères :

Les voitures électriques sont effectivement chères à l’achat, mais les aides actuelles telles que le bonus écologique et la prime à la conversion permettent de réduire la facture. L’écart est donc plus resserré pour le prix final entre une voiture thermique et une voiture électrique de puissance équivalente. Cet écart de prix pourra aussi être rentabilisé par un budget d’entretien plus réduit sur une voiture électrique, et par des recharges électriques à domicile bien plus accessibles que des pleins de carburant fossile.

Les voitures électriques sont dangereuses car on ne les entend pas arriver :

Les piétons pourraient craindre de ne pas entendre arriver une voiture électrique. Un phénomène qui se produit à basse vitesse seulement, car au-delà une voiture génère des bruits de roulement et des bruits aérodynamiques.

Depuis l’année dernière, toutes les voitures électriques doivent être dotées d’un système artificiel qui génère un bruit en dessous de 19 km/h, et en marche arrière. Cette obligation européenne rend obligatoire et non désactivable un système existant : l’AVAS, pour ​​Acoustic Vehicle Alert Systems.

Le niveau de bruit doit atteindre au maximum 75 dB, soit le niveau sonore d’un moteur thermique.

À l’avenir vous aurez donc plus de chance d’être surpris par une trottinette électrique que par une voiture électrique !

Les batteries, c’est très cher à remplacer en cas de panne :

Dans une voiture électrique, le prix de la batterie représente une somme non négligeable sur le prix total de la voiture. De quoi craindre le remplacement de cette pièce indispensable ! La majorité des constructeurs offre une garantie de 8 ans sur la motorisation électrique et la batterie, afin de rassurer les acquéreurs.

L’autre bonne nouvelle vient dans la réparabilité possible des batteries, qui va se développer de plus en plus. Les experts spécialisés dans la réparation de batterie sont formés par les constructeurs, et se retrouveront à coup sûr également dans des centres auto spécialisés pour ce nouvel enjeu de maintenance automobile. Les batteries modernes sont réparables, car il est possible d’isoler et de remplacer des modules défaillants.

Les voitures électriques et les services qui tournent autour de la mobilité électrique sont en pleine évolution, et d’année en année les changements sont de plus en plus marqués. Les freins à l’achat d’une voiture électrique finissent par tomber les uns après les autres…