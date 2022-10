Honda Prologue : le début de l’offensive électrique

Honda Prologue

Nouveau SUV Honda pour le marché américain : un SUV 100 % électrique et inédit, le Prologue. Dessiné au studio de design Honda de Los Angeles, ce modèle se caractérise par un style nommé Neo Rugged par Honda. Un style qui se veut simple, rassurant, et épuré. Si la partie avant est inspirée par la petite Honda e électrique, les designers ont tenté de miser sur la robustesse pour le profil avec de généreuses jantes alliage 21″. La trappe pour la recharge n’est pas cachée, et se située sur l’aile avant côté conducteur. A l’arrière, les feux en deux parties sont liés par un bandeau noir. Pas de logo Honda à l’arrière, mais le lettrage de la marque qui se place sur le bandeau. Le badge e: sera aussi présent, pour signifier son appartenance à la famille de Honda électriques.

Un Prologue plus grand qu’un CR-V et issu d’un partenariat avec GM

Ce nouveau modèle sera placé au-dessus du CR-V Hybride, commercialisé dès cet automne. Les dimensions sont en effet très généreuses, avec un empattement supérieur à 3 mètres et une longueur totale de 4,87 m.

La base technique est empruntée à General Motors, avec un partenariat qui fait profiter à Honda de la plateforme Ultium. Plusieurs modèles Honda devraient naitre de de partenariat.

A l’intérieur du Prologue, l’espace sera donc généreux. La planche de bord bi-ton est assez épurée elle aussi, et dispose de deux écrans, un pour l’instrumentation et un pour l’info-divertissement.

Une stratégie de vente qui passera par l’hybride puis par l’électrique

Honda a pu observer que les clients passent plus facilement d’un modèle hybride à un modèle électrique. La transition est donc parfaite pour la clientèle Honda, qui pourra dès cet automne commander un CR-V Hybride, et poursuivre ensuite avec ce futur modèle 100 % électrique.

Ce nouveau Honda Prologue n’arrivera sur le marché américain qu’en 2024. Aucune date n’est fixée pour sa arrivée en Europe…Le constructeur japonais attendra peut-être d’avoir des modèles plus compacts pour les importer en Europe.

En 2026, Honda commencera à produire des modèles électriques basés sur sa propre architecture e: , et en 2027 d’autres modèles arriveront sur le marché, à nouveau co-développés avec GM comme le Prologue. C’est donc le débuts d’une offensive électrique pour Honda !

