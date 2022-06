La Dacia Sandero Stepway restylée pour 2022

Dacia Sandero Stepway

Surprise pour les clients Dacia : des changements à venir sur toute la gamme, et une Dacia Sandero Stepway restylée pour 2022 !

Il est très rare qu’on constructeur change d’identité visuelle sur ses véhicules en une fois, c’est pourtant ce que va faire Dacia en 2022. La marque roumaine sous giron Renault change en effet de logo, avec un nouvel emblème Dacia Link. Celui-ci met en avant les lettres D et C de Dacia, épurées et reliées comme les maillons d’une chaine. La marque aurait-elle été inspirée par Chanel qui utilise deux CC entrelacés dans l’esprit d’une chaine ?

Ce nouveau logo Dacia sera seulement présent sur la nouvelle calandre de la Sandero Stepway 2022, puisqu’il ne sera présent ni sur le volant ni sur le hayon arrière. Sur ces deux éléments, ce sera le logotype Dacia qui sera mis en avant, avec un lettrage Dacia allégé et design. Les deux A par exemple, sont dépourvus de barre centrale.

La nouvelle calandre évolue par rapport au modèle commercialisé jusqu’à présent. Elle abandonne les 8 alvéoles surmontées de 4 petites barrettes chromées, pour de fines barrettes métalliques. En revanche l’indication Stepway conserve son emplacement juste au-dessus de la plaque d’immatriculation.

Mais d’autres changements sont également lancés à l’occasion de ce petit restyling de printemps sur la Sandero Stepway ! Une nouvelle teinte Gris Mégalithe est désormais de mise pour la mise en peinture des skis de protection des boucliers, des rétroviseurs et des barres de toit. On note aussi l’arrivée d’une toute nouvelle teinte Lichen Kaki, une nuance de vert qui fait référence à la mousse et à la terre. Dacia fait ainsi varier sa communication sur l’écologie, alors qu’elle a débuté son électrification suite au lancement de la citadine Dacia Spring.

Dacia abandonne par exemple le cuir animal, qui n’a jamais été véritablement présent sur les modèles de la marque. Mais pour la recyclabilité, les pièces chromées vont aussi progressivement disparaitre.

Cette nouvelle Dacia Sandero Stepway restylée n’est pas encore proposée au configurateur Dacia. Il faudra donc encore patienter avant de pouvoir en passer commande. Mais attention : chez Dacia les prix ne cessent de grimper ses derniers mois. Actuellement vous pouvez encore passer commande d’un exemplaire à partir de 14290 euros. Quand la version restylée sera proposée, les prix devraient encore monter de quelques centaines d’euros ! Si vous avez prévu d’en commander une, les différences limitées sur le design ne valent donc pas forcément le coup d’attendre ni le supplément de prix…