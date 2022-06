Dacia Duster 2022 : nouveau design

Dacia Duster 2022

Le Dacia Duster 2022 évolue, en même temps que le reste de la gamme. A l’instar de la Dacia Sandero Stepway restylée, le Duster restylé reçoit le tout nouveau logo Dacia. Il s’agit désormais du « Dacia Link », qui met en scène les lettres D et C du nom de la marque, présentées de façon design et liées comme les maillons d’une chaine. Ce nouveau logo Dacia est mis en valeur par une toute nouvelle grille de calandre. La marque roumaine souhaite éradiquer le chrome sur ses voitures, par souci écologique.

A l’arrière, ce n’est pas ce logo qui est apposé sur le hayon mais le logotype DACIA avec un lettrage design et épuré.

Les designers Dacia en ont profité pour modifier la couleur du ski de protection proéminent du bouclier avant, qui n’est plus gris argent mais Gris Mégalithe. Une teinte également présente selon les versions sur les coques de rétroviseurs, les barres de toit et le ski de protection du bouclier arrière. Autre nouveauté mise en valeur sur cette nouvelle gamme : une toute nouvelle teinte Lichen Kaki, choisie symboliquement pour la nature qu’elle peut représenter.

Les évolutions dans l’habitacle du nouveau Dacia Duster 2022

Mais ce n’est pas tout puisque la planche de bord du Duster évolue dans le même temps. La première évolution saute aux yeux : l’ancien logo du volant étant remplacé par le nouveau logotype. Une disparition du chrome , en toute sobriété, et sans doute une baisse légère du coût de fabrication ! Le second changement est le remplacement des buses de ventilation par de nouveaux aérateurs de forme hexagonale.

On termine par la nouvelle gamme du Duster, qui devrait apparaitre dans les prochaines semaines. Les appellations des finitions vont également évoluer pour l’occasion.

En entrée de gamme, le Duster sera désormais baptisé Access puis Essential. Expression sera le coeur de gamme ( longtemps utilisé par Renault ! ). En haut de gamme, la finition Journey sera la mieux équipée alors que la finition Extrême sera plus typée « Evasion ».

Les prix du nouveau Dacia Duster n’ont pas encore été communiqués, le nouveau modèle n’étant pas encore proposé au configurateur de la marque.

Actuellement la gamme débute à…17990 euros pour un Duster Essentiel Bue dCi 115 4X2. Les livraisons étant suspendues pour la motorisation ECO G 100 carburant au GPL, cela fait encore grimper les prix du Duster. Cette version restylée devrait être encore plus chère de quelques centaines d’euros à son lancement, les prix étant en hausse régulière chez Dacia.

A l’arrière du nouveau Duster, le logotype Dacia est apposé sur le hayon.