Renault Kadjar 2022 : faut-il encore l’acheter ?

Renault Kadjar 2022

Le Renault Kadjar sera remplacé à l’automne par le nouveau Renault Austral. Ce SUV compact arrive en fin de carrière et ne sera pas reconduit sous le même nom, n’ayant pas réussi à faire d’aussi bons scores que le Peugeot 3008.

Toutefois cela ne freine pas tous les acheteurs, puisque 4923 Kadjar ont été immatriculés en France sur les 5 premiers mois de 2022. Il est ainsi classé en 34 ème position, loin derrière le 3008 qui est 7 ème avec plus de 17000 exemplaires. S’il est dépassé par le nouveau Hyundai Tucson, il parvient tout de même à faire mieux que les Nissan Qasqhai et Volkswagen Tiguan.

La gamme actuelle du Renault Kadjar 2022

Renault a réduit sérieusement la gamme de son Kadjar pour sa fin de carrière. Il n’est plus proposé qu’en deux niveaux de finition : Evolution et Techno.

Le Kadjar Evolution TCe 140 est affiché à 32400 euros en prix catalogue, avec la dotation suivante : caméra de recul, carte mains libres, Climatisation automatique bi-zone, R-Link 2 avec navigation et écran tactile 7″, Vitres et lunette arrière surteintées, Coque de rétroviseur Noir Brillant, Jantes alliage 17 » Aquila diamantées Noir, Aide au parking avant et arrière, et Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement.

A 34600 euros, le Kadjar Techno ajoute en plus les équipements suivants : Projecteurs avant full LED Pure Vision, Avertisseur d’angle mort, Jantes alliage 19 » Yohan diamantées, Rétroviseur intérieur électrochrome, Projecteurs antibrouillard à LED avec finitions chromées, Siège passager avec réglage en hauteur, Rétro-viseurs avec lumière d’accueil, Aérateurs aux places arrière, Barres de toit longitudinales chromées et Freinage actif d’urgence.

Les clients en encore le choix entre plusieurs motorisations. En dehors du TCe 140 boite manuelle, le TCe 140 est proposé en boite EDC pour 2000 euros de plus. En diesel, une seule proposition subsiste avec le Blue dCi 115 ch EDC affiché à 36000 euros avec la finition Evolution.

Les Renault Kadjar proposés sur stock

Le constructeur français propose également des Kadjar sur stock, disponibles rapidement. 184 voitures sont ainsi référencées ce jour sur le site Renault, et ce exclusivement pour des exemplaires neufs. On trouve par exemple un Kadjar Evolution TCe 140 EDC à 28941 euros au lieu de 35230 euros. Soit une remise commerciale de 19 % environ.

D’autres anciennes finitions sont proposées, comme Intens ou Business. Ce qui veut dire que ces exemplaires ont été produits depuis plus longtemps, avec une durée de stock allongée.

Des Kadjar Techno TCe 140 EDC sont disponibles à partir de 30393 euros au lieu de 37430 euros. Là encore, la remise est intéressante avec près de 20 % de réduction.

Acheter un Kadjar neuf ou attendre l’Austral ?

La nouvelle génération du SUV compact de Renault sera proposée à des tarifs en hausse par rapport au Kadjar, et avec des remises qui devraient au départ être très faibles voire inexistantes pour les particuliers. A l’achat, le Kadjar peut donc représenter une bonne affaire en neuf. A condition toutefois de ne pas avoir prévu de le garder une courte durée, car sa cote devrait chuter à l’arrivée de son successeur.

Si ses qualités routières et son niveau de confort restent tout à fait honorables pour son âge, son style commence doucement à être dépassé. Vous pouvez pour des budgets assez proches vous tourner vers un Renault Captur ou un Arkana, plus modernes et proposés avec des motorisations hybrides jamais proposées sur le Kadjar.