Comment revendre sa voiture rapidement

Revendre une voiture n’est pas une chose complexe, mais elle peut rebuter un certain nombre d’automobilistes. Nous allons voir comment revendre une voiture rapidement, ce qui sera pratique pour changer de modèle ou pour récupérer sa mise en cas de besoin d’argent.

Revendre sa voiture à un professionnel

Il y a encore trois ans, revendre sa voiture à un pro était synonyme de perte financière parfois abyssale. Les concessions faisaient alors des reprises dans le cadre de l’achat d’une voiture, en général en se basant sur l’argus avec une décote de 15 % pour frais professionnels.

Suite à la crise du covid et aux pénuries de matériaux, les délais de production des voitures neuves se sont allongés et les voitures d’occasion récentes manquent à l’appel. La baisse du marché en neuf alimente également moins le marché de l’occasion, car les renouvellements sont en attente, que ce soit chez les particuliers ou chez de nombreux professionnels. Tous ces éléments concourent à augmenter la valeur des voitures d’occasion.

Le vendeur particulier qui veut se débarrasser de sa voiture peut désormais être sollicité pour sa voiture, convoitée par les professionnels. Avec un bonus intéressant : des prix de revente qui ont nettement remonté ! Certains professionnels rachètent ainsi des voitures de particuliers à des prix élevés proches du prix du marché, du jamais vu.

Revendre sa voiture rapidement soi-même

Revendre par soi-même n’est pas très compliqué, à condition de respecter certaines règles.

Il faudra tout d’abord faire le tour des annonces de voitures similaires à la votre afin de déterminer un prix de vente possible. Je ne vous conseille pas de vous baser sur une cote argus : c’est le prix du marché qui va compter, surtout par les temps qui courent ! En revanche par rapport à un professionnel qui propose un an de garantie ou plus et des services de reprise, financement et autres, votre tarif devra être mieux placé. Sinon, pourquoi des acheteurs prendraient la peine de vous appeler ? Plus vous voudrez vendre rapidement, et plus votre prix devra être agressif. Mais attention : être agressif ne veut pas dire que vous devez brader votre voiture. Il faudra seulement se situer au meilleur prix que les voitures les mieux placées, ou légèrement en-dessous.

Car à l’inverse, un prix de voiture trop bas va interpeller les acheteurs qui pourraient s’inquiéter soit d’une arnaque, soit d’une voiture à problème dont vous voulez vous débarrasser.

Autre point important : votre voiture se vendra plus facilement si le contrôle technique est déjà passé et validé, et si l’entretien a été fait. Les acheteurs aiment les voitures où il n’y a « aucun frais supplémentaire à prévoir ». Une phrase à ajouter dans le descriptif de l’annonce si vous avez réaliser l’entretien, d’éventuelles réparations et le contrôle technique.

Et enfin autre élément à pendre en compte, les photos. De belles photos pourront aussi attirer les clients : c’est un moyen facile de se démarquer par rapport aux autres annonces.

En mettant en vente votre voiture vous-même, vous serez d’ailleurs sollicités par des professionnels si votre voiture est bien placée et peut intéresser un large public. Agences spécialisées dans les transactions automobiles et aussi des concessions pourront ainsi vous appeler, soit pour faire appel à leurs services, soit pour vous racheter la voiture.

