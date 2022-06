Nouvelle Peugeot 408 : ses derniers réglages

La toute nouvelle Peugeot 408 sera dévoilée le 21 juin 2022. A une semaine de ce reveal attendu, Peugeot nous livre deux nouvelles images qui montrent plus de détails de son nouveau bébé. Cette Peugeot 408 s’annonce comme une berline fastback, et non comme un SUV coupé comme annoncé dans certains médias. Ses passages de roues s’annoncent toutefois marqués, ce qui donne un positionnement un peu hybride pour la 408. Elle est également surélevée : une recette utilisée sur ses cousines Citroën C4 et surtout C5 X.

A noter que la confusion a aussi été de mise la semaine dernière, quand Peugeot a révélé la 408 destinée au marché chinois. Cette berline trois volumes ressemble à une déclinaison 4 portes de la 308 nouvelle génération. Ce qui a conduit Peugeot à choisir pour la 408 destinée à l’Europe un autre nom pour la Chine : 408X.

Les tests et le plan de validation de la nouvelle Peugeot 408

Peugeot nous donne des infos sur le développement de son nouveau modèle, afin de communiquer sur le niveau de qualité. Un niveau d’excellence est même cité en objectif !

La 408 a d’abord été testée avec des outils de simulation informatiques, avant de débuter le PIV ou Plan Interne de Validations . Des 408 camouflées plus lourdement que l’exemplaire de ces photos ont alors subi des roulages intensifs, avec un total de 1,1 million de kilomètres parcourus. Avec des conditions particulières : « Passage au gué, routes pavées et défoncées, gravillonnage, missions de roulage au grand chaud comme au grand froid, de jour comme de nuit ».

Emmanuel Lafaury, directeur du programme 408 a révélé que toute l’équipe était amoureuse de la 408. Un modèle qui semble effectivement dessiné pour provoquer le coup de coeur. Esthétiquement, sa partie avant évoque fortement la 308, que ce soit pour les blocs optiques effilés, les crocs lumineux à led, la calandre surdimensionnée, ou encore la découpe du capot. Le niveau de similitude étant poussé, on peut se demander si des pièces de carrosserie sont différentes de la 308 pour la partie avant !

L’arrière et le profil s’en distinguent en revanche avec un pavillon plongeant vers l’arrière, dans l’esprit d’une berline coupé.

Cette future 408 débutera sa production à l’automne prochain, et sera proposée avec des motorisations thermiques mais aussi hybrides rechargeables. Aura-t-elle droit à une variante sportive Peugeot Sport Engineered ?

La Peugeot 408 remplacera-t-elle la 508 ?

Une autre interrogation se pose : et si la 408 venait remplacer la Peugeot 508 ? Arrivée en 2018, la 508 aura déjà 5 ans en 2023 quand la 408 débutera sa première année pleine de commercialisation. La proximité dans leur gabarit pourrait conduire Peugeot à évincer la 508 berline, en revanche il manquerait tout de même un break pour assurer véritablement la relève. Affaire à suivre…