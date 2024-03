Audi A3 restylée et A3 Allstreet : on vous dit tout

Les nouvelles Audi A3 2024

La nouvelle Audi A3 2024 avait été annoncée comme l’une des nouveautés de la marque avec les A6 e-tron et Q6 e-tron. Cette compacte best-seller ( génération 8Y ) passe par la case restyling pour maintenir ses ventes à flot, alors que le segment est lourdement concurrencé par les SUV. Justement, pour faire face à cette tendance Audi lance la première A3 Allstreet, avec des attributs de crossover. Audi A3 restylée et A3 Allstreet : voici tout ce que vous devez savoir.

Les changements de l’Audi A3 restylée

Esthétiquement l’actuelle génération de l’Audi A3 Sportback avait plutôt bien accusé le poids des années. Les designers Audi n’ont donc pas profondément modifié son apparence, y compris pour la face avant. Les blocs optiques par exemple, conservent exactement la même forme que les actuels, mais revoient leur signature lumineuse qui est concentrée sur la partie supérieure. Il sera désormais possible de sélectionner l’une des quatre signatures lumineuses proposées, sympathique.

Le bouclier est logiquement redessiné, ainsi que la calandre Singleframe. Celle-ci est élargie visuellement, plus plate, mais aussi sans contour chromé ( ou noir ). Et le logo Audi a aussi été repositionné, il est désormais placé en hauteur.

Sur les flancs du bouclier, de grandes prises d’air sont intégrées, même si leur rôle est avant tout esthétique…Ces éléments vont déjà modifier la perception d’une A3 Sportback 2024 par rapport au modèle 2020.

A l’arrière, même procédé avec un bouclier revu, et un diffuseur inédit. Vous noterez aussi de subtils changements dans le dessin intérieur des feux.

Ajoutez à cela de nouvelles teintes, le rouge progressif, le vert district, ainsi que le gris daytona mat ( une teinte Audi Exclusive ), ainsi que de nouvelles jantes.

A l’intérieur, la planche de bord n’évolue pas et conserve la même taille d’écran. Mais vu le design, il n’aurait pas été très harmonieux de tout casser, c’est sans doute le meilleur choix d’avoir conservé le style d’origine.

Les changements entre les deux phases de l’A3 8Y

Audi A3 Allstreet : la version crossover

Premier élément qui distingue l’A3 Allstreet : une garde au sol supérieure, avec des suspensions réhaussées de 15 mm, mais aussi un diamètre de roue plus important. Avec des pneus moins taille basse, la garde au sol prend donc 30 mm : intéressant pour les zones où les dos d’âne illégaux prolifèrent…

De série il s’agit de jantes 17″, et des jantes 18″ et 19″ font partie du programme des options.

Mais ce n’est évidemment pas tout, puisque la présentation comprend des boucliers spécifiques avec des parties non peintes couleur caisse, et aussi des plaques de protection couleur alu. La calandre Singleframe noir mat se différencie également de celle de l’A3 Sportback. Ajoutez encore des protections d’ailes et de bas de portes, et vous obtenez un look qui rappelle les fameuses A4 et A6 Allroad Quattro. Il n’est justement pas question de transmission intégrale sur toute l’offre A3 Allstreet, ce qui explique cette appellation déjà connue de la petite A1.

Enfin dernier élément pour ceux qui aiment être assis en hauteur : en plus de la garde au sol revue, le siège conducteur est également implanté plus en hauteur. De quoi accentuer le ressenti crossover quand on est au volant…

La première Audi A3 Allstreet de l’histoire

Les prix et les moteurs attendus

L’offre de lancement est réduite comme sur les derniers modèles thermiques de Volkswagen à deux motorisations : le 2.0 TDI de 150 ch, et le 1.5 TSI de 150 ch Mild Hybrid. Dans les deux cas, la boite S Tronic à 7 rapports est imposée.

Il n’y a donc pas de moteur d’entrée de gamme ou plus puissant autour des 200 ch, mais Audi nous promet que ce sera le cas dès le deuxième trimestre 2024. Et pour les versions hybrides rechargeables, il faudra attendre fin 2024 pour passer commande ! On comprend dès lors qu’Audi vienne de relancer des séries spéciales sur le modèle actuel en PHEV.

Du côté des tarifs, ils débuteront en essence à 38080 euros pour l’A3 Sportback 2024, et à 39980 euros pour l’A3 Allstreet. Peu commandée chez nous, l’A3 berline est aussi de la partie, à 565 euros de plus que la Sportback.

L’intérieur de l’A3 2024

Le détail de la nouvelle face avant