Les prix de la nouvelle Volkswagen Passat débutent à 42990 euros

Dévoilée le 31 août dernier, la nouvelle génération de Volkswagen Passat ouvre désormais ses carnets de commande. Comme pour le nouveau Tiguan, toutes les motorisations ne sont pas encore disponibles. Les premiers acheteurs devront donc se contenter des premiers choix disponibles, mais auront en revanche droit à 4 niveaux de finition.

Seulement deux moteurs pour le lancement commercial

Exclusivement proposée en carrosserie break, la nouvelle Passat est disponible dans un premier temps avec deux motorisations seulement. Un seul niveau de puissance, mais deux blocs qui carburent différemment avec un classique 2.0 TDI de 150 ch et un 1.5 eTSI à hybridation légère de 150 ch également.

Les deux motorisations hybrides rechargeables arriveront en début d’année : il s’agit du moteur 1.5 TSI evo2, et d’un moteur électrique placé dans le carter de la boite de vitesses à double embrayage. Les niveaux de puissance cumulés sont de 204 ch et 272 ch, là encore comme sur un Tiguan. Avec une batterie d’une capacité nette de 19,7 kWh, l’autonomie est annoncée à 100 km. Un niveau qui devient la nouvelle norme pour ce type de motorisations.

Autre progrès : la possibilité de charger sur des bornes AC de 11 kW.

Quatre niveaux de finitions

En entrée de gamme, la Passat débute à 42990 euros avec une simple finition « Passat ». Cette finition est seulement disponible en essence, avec extérieurement des jantes alliage 16″ et des rampes de pavillon noires. La dotation est riche en aides à la conduite avec en série : régulateur de vitesse adaptatif et prédictif ‘ACC’ avec limiteur de vitesse, radars de stationnement avant et arrière, caméra de recul, l’assistant de maintien dans la voie ‘Lane Assist’, détecteur d’angles morts ‘Side Assist’, reconnaissance des panneaux de signalisation et assistant de freinage d’urgence ‘Front Assist’.

L’équipement comprend aussi le virtual cockpit, l’écran tactile de 12,9″, le démarrage sans clé, et les projecteurs avant et arrière à LED.

A partir de 47290 euros, la nouvelle Passat Life Plus propose cette fois-ci également le choix du diesel. L’équipement est plus complet : jantes alliage 17″, rampes de pavillon anodisées en argent, assistant aux manœuvres de stationnement ‘Intelligent Park Assist’, régulation des feux de route ‘Light Assist’, éclairage d’ambiance 10 couleurs, climatisation automatique tri-zone, sellerie en Microfleece ‘ArtVelours’…

A 53090 euros, les prix de la Passat Elegance commencent à devenir sérieusement élevés. Les 5800 euros de plus donnent accès à la lumière d’ambiance 30 couleurs, au toit ouvrant panoramique, aux projecteurs IQ.LIGHT Matrix LED avec la régulation dynamique des feux de route Dynamic Light Assist, au Keyless Advanced, à l’ouverture du coffre mains libres, aux bandeaux lumineux avant et arrière et aux sièges avant massants.

On termine à 54090 euros avec la Passat R Line : l’équipement est basé sur la version Life Plus, mais agrémenté des jantes alliage 18″, du pack R-Line extérieur avec un bouclier avant et arrière spécifiques, du pack intérieur R Line avec sièges sport, mais aussi des projecteurs IQ Light, des bandeaux lumineux, du toit ouvrant panoramique, de l’ouverture et fermeture du coffre main-libre ‘Easy Open / Easy Close, et du Keyless Advanced.

Ce nouveau break devrait majoritairement séduire les flottes d’entreprise, ainsi que les loueurs. Moins glamour qu’un Tiguan, cette Passat break n’est pas donnée mais dispose de tous les équipements nécessaires. La montée en gamme devrait éviter d’avoir à cocher trop d’options…

