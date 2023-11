 Jeep Wrangler 4xe 2024 : plus de technologie embarquée

Jeep Wrangler 4xe 2024

En France, Jeep lance les commandes de sa Wrangler 4xe MY24. La marque américaine s’électrifie au maximum pour échapper au taxes et malus en tous genres, et les résultats sont au rendez-vous sur le continent européen avec une hausse des ventes. La Jeep Wrangler est donc toujours proposée exclusivement en motorisation hybride rechargeable, et revient avec quelques modifications pour l’année 2024, dont voici les détails.

Ce qui change pour la Jeep Wrangler 2024

Extérieurement, Jeep annonce une nouvelle calandre sur son modèle iconique : les différences seront visibles exclusivement par les connaisseurs du modèle. Le dessin ne peut de toute manière pas beaucoup évoluer, puisqu’il est en partie figé par la présence des sept fentes. L’entourage est argenté ou noir, selon que vous ayez affaire à une Wrangler Sahara ou Rubicon. Les designers Jeep ont aussi dessiné de nouvelles jantes alliage, qui peuvent monter jusqu’à 20″ sur la version Sahara.

Une teinte revient aussi au catalogue : le gris Anvil.

A l’intérieur, la Jeep Wrangler MY24 gagne une planche de bord redessinée, avec des surpiqûres en couleur. Au-dessus des aérateurs revus au centre, l’écran tactile mesure désormais 12,3″. Avouez qu’on ne s’attend pas à trouver un tel écran dans une Wrangler…

Les dernières mises à jour peuvent se faire sans fil ( OTA ), Android Auto et Apple Car Play sont de la partie, et le point d’accès WiFi 4G LTE peut permettre de connecter jusqu’à 8 appareils.

Même si la plupart des automobilistes utiliseront sans doute les applications de leur smartphone, le système de navigation intégré TomTom est quand même présent, avec mise à jour du trafic en temps réel.

L’écran de la Wrangler MY24 mesure désormais 12,3″.

Une évolution des aides à la conduite

La nouvelle Jeep Wrangler se met aussi à jour sur les équipements de sécurité, avec le système d’avertissement de franchissement de ligne avec correction, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le détecteur de somnolence du conducteur, et de nouveaux coussins gonflables rideaux à l’avant et à l’arrière du véhicule.

Jeep annonce ainsi un total de 85 systèmes de sécurité active et passive !

Désormais les tarifs sont assez salés pour ce modèle, puisqu’ils débutent à 81700 euros pour la version Sahara et à 84200 euros pour la version Rubicon. Il y a 10 ans, un Wrangler avec moteur V6 coûtait 35300 euros seulement ( lire notre essai du Jeep Wrangler V6 )

On termine avec l’équipement de série des deux versions proposées au catalogue :

Sahara :

Jantes alliage 18 pouces

Ecran tactile de 12,3 pouces

Hard-top couleur carrosserie

Feux à LED (avant, arrière, antibrouillard)

Vitres arrière surteintées

Sellerie TEP premium avec inserts cuir McKinley

Sièges avant chauffants et volant chauffant

Sièges avant à réglages électriques 12 voies

Système audio premium Alpine à 9 haut-parleurs

Ouverture et démarrage sans clé

Caméra de recul

Aide au stationnement avant et arrière

Pare-brise Gorilla Glass

Alarme

Marche-pieds

Alerte de franchissement de ligne (disponible à partir du 1er trimestre 2024)

Alerte de somnolence du conducteur (disponible à partir du 1er trimestre 2024)

Reconnaissance des panneaux de signalisation (disponible à partir du 1er trimestre 2024)

Rubicon :

Jantes alliage 17 pouces

Ecran tactile de 12,3 pouces

Hard-top noir

Feux à LED (avant, arrière, antibrouillard)

Vitres arrière surteintées

Sellerie TEP premium avec inserts cuir Nappa

Sièges avant chauffants et volant chauffant

Sièges avant à réglages électriques 12 voies

Système audio premium Alpine à 9 haut-parleurs

Ouverture et démarrage sans clé

Caméra tout-terrain avant et arrière

Aide au stationnement avant et arrière

Pare-brise Gorilla Glass

Alarme

Marche-pieds

Alerte de franchissement de ligne (disponible à partir du 1er trimestre 2024)

Alerte de somnolence du conducteur (disponible à partir du 1er trimestre 2024)

Reconnaissance des panneaux de signalisation (disponible à partir du 1er trimestre 2024)

Essieu arrière Dana 44 HD

Déconnexion électronique de la barre stabilisatrice avant

