Skoda annonce le facelift des Kamiq et Scala

L’esquisse du Skoda Kamiq restylé

Skoda nous présente des esquisses qui annoncent l’arrivée du restyling de deux modèles : le SUV Kamiq, et la berline compacte Scala. Ces deux modèles seront présentés officiellement le 1er août : en attendant, voici les informations sur leur évolution.

Un Kamiq voulu plus robuste

Pour le Kamlq, les designers Skoda ont souhaité accentuer son aspect robuste. C’est toute la face avant qui a été redessinée : elle bénéficie d’un nouveau bouclier, d’une calandre modifiée, et de projecteurs inédits. Tout en restant sur le concept des projecteurs à double étage, la ligne de LED s’affine et la forme du projecteur inférieur n’est polus autant rectangulaire. Le capot avant semble en revanche strictement identique à l’actuel : lors des restylings, il est nettement plus rare que les parties tôlées soient retouchées. Plus large et plus droite, la calandre reçoit de nouvelles lamelles doubles distinctives qui forment un U dans leur partie inférieure.

En partie basse, le ski de protection présente désormais trois fentes au lieu de deux, il se démarque toujours par sa teinte en gris qui tranche avec la couleur de la caisse. De profil, seules de nouvelles jantes alliage permettront de faire la différence, à condition de les reconnaitre !

A l’arrière, les feux en boomerang revoient leur signature lumineuse et leur couleur : ils sont désormais entièrement rouges. Le bouclier arrière, lui aussi redessiné, présente une partie basse totalement revue elle aussi. Le diffuseur également dans une teinte argent veut lui aussi miser sur l’aspect SUV et la robustesse.

Skoda annonce aussi l’arrivée de nouveaux équipements, dignes des catégories supérieures. Le Kamiq n’était déjà pas en retard sur la partie multimédia ( lire notre essai du Skoda Kamiq ).

Quels changements pour la Skoda Scala restylée ?

Commercialisée en 2019, la Skoda Scala est venue remplacer dans la gamme la Rapid Spaceback qui n’aura pas duré très longtemps.

Pour son restyling, les designers Skoda devaient accentuer son allure dynamique. Les changements semblent davantage marqués que pour le Kamiq, et c’est tant mieux car ils étaient davantage nécessaires. A l’avant, les projecteurs abandonnent leur forme de trapèze pour une forme plus rectangulaire, dans l’esprit de l’Octavia. Le nouveau bouclier avant ne présente plus une grande prise d’air rectiligne, et ajoute des ailes latérales supplémentaires sur les flancs. Son design est nettement plus dynamique : la Scala ressemble vraiment de face à une toute nouvelle voiture !

A l’arrière, les feux ont également été affinés, et le nouveau lettrage Skoda est apposé sur la vitre arrière. Là encore le bouclier a été revu, et ajoute du caractère au modèle.

La mission semble donc réussie pour la partie esthétique : à confirmer début août avec les photos officielles des deux modèles !

L’esquisse de la Skoda Scala restylée