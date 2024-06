BMW Série 2 Coupé 2024 : voici les changements attendus

BMW M240i 2024

La BMW Série 2 Coupé reçoit une mise à jour dans le même temps que la nouvelle BMW M2, intégrant des améliorations notables et de nouvelles fonctionnalités. Voici un aperçu des modifications apportées à ce modèle sportif, le coupé le plus abordable de la gamme BMW.

Une gamme centrée sur le sport

La BMW Série 2 Coupé est désormais proposée exclusivement en finition M Sport, incluant la nouvelle sellerie M PerformTex, des jantes en alliage léger bicolore de 18 pouces (19 pouces pour la M240i xDrive), et des suspensions et une direction DirectDrive. D’autres éléments de design comprennent le volant M en cuir, le ciel de pavillon anthracite, et l’encadrement des vitres en finition Shadow Line M brillante, ainsi qu’un kit aérodynamique M.

L’intérieur a été repensé pour améliorer le confort et l’expérience utilisateur. Les équipements de série incluent désormais la boîte de vitesses automatique Sport avec palettes au volant, le système d’aide au stationnement Parking Assistant, des rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, des rétroviseurs électrochromes, l’éclairage d’ambiance, le nouveau système d’exploitation 8.5, des sièges avant chauffants, et la e-SIM personnelle. La M240i xDrive bénéficie en plus d’un vitrage calorifuge.

Le BMW Curved Display est mis à jour, alors que l’habitacle profite d’un nouveau design de volant et de buses d’aération redessinées. Le système BMW iDrive avec « QuickSelect » simplifie l’utilisation avec des commandes tactiles et vocales, et un écran d’accueil doté de widgets verticaux et d’une barre de menu dédiée aux fonctions de climatisation.

L’intérieur revisité de la Série 2 Coupé 2024

BMW n’a pas non plus oublié de mettre à jour son nuancier, avec les nouvelles teintes Fire Red, Skyscraper Grey et M Zandvoort Blue. Trois nouveaux designs de jantes en alliage de 19 pouces apportent également de la nouveauté.

Une gamme réduite

La gamme de motorisations est optimisée avec deux moteurs essence quatre cylindres (220i de 184 ch et 230i de 245 ch), un moteur Diesel quatre cylindres avec hybridation légère 48V (220d de 190 ch), et une version M Performance avec un six cylindres essence et la technologie xDrive (M240i xDrive de 374 ch). Toutes les motorisations sont associées à une transmission Steptronic Sport à huit rapports.

La production de la nouvelle BMW Série 2 Coupé commencera le 1er août 2024 à l’usine BMW Group de San Luis Potosi, au Mexique. Les premiers véhicules devraient arriver dans les concessions BMW peu après.

Les prix de la nouvelle BMW Série 2 Coupé



Modèle Energie Série 2 CoupéFinition M Sport BMW 220i Coupé Essence 50.600€ BMW 230i Coupé 54.200€ BMW M240i xDrive Coupé 66.600€ BMW 220d Coupé Diesel 53.500€

