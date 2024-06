Alpine A290 : toutes les informations sur la sportive électrique

Alpine A290

Alpine nous dévoile son premier modèle électrique : la petite Alpine A290, une version sportive de la Renault 5 E-TECH électrique. Un choix qui pourra étonner les amateurs de l’A110, mais qui a une certain logique en faisant référence à la R5 Alpine d’antant…

Une déclinaison musclée de la R5

Esthétiquement, cette nouvelle Alpine A290 est une version bodybuildée de la Renault 5. Elle mesure 3,99 m, soit 7 cm de plus que sa cousine, avec des boucliers plus proéminents. Exclusivement proposée en carrosserie 5 portes, elle offrira donc plus de praticité que certaines de ses rivales comme l’Abarth 500e.

De face, l’A290 imprime son style avec ses quatre projecteurs full LED, et une signature lumineuse en croix en référence au rallye. Le bouclier pourrait être celui d’un modèle thermique avec une grande prise d’air centrale, et des écopes latérales. La calandre est cependant fermée, et le nom Alpine est inscrit en toutes lettres à l’avant.

On remarque aussi que l’A290 ne présente pas l’indicateur de charge sur le capot avant.

La signature lumineuse la distingue de la R5

De profil, la petite sportive est bien campée sur des jantes alliage 19″, chaussées en pneumatiques Michelin spécialement développés. L’arrière se distingue par son petit aileron, et son diffuseur arrière.

On remarque aussi des voies élargies de 6 cm, ce qui se ressent visuellement avec des ailes arrière élargies qui ont aussi entrainé des portes arrière retouchées.

Notez aussi la teinte Alpine Bleu Vision, l’un des nouveaux coloris de cette A290.

La nouvelle Alpine A290

Les changements dans l’habitacle

La planche de bord est évidemment commune avec la Renault 5 électrique, économies obligent…Avec son dessin rétro, ce tableau de bord est tout de même largement au goût du jour avec ses deux dalles de plus de 10″ pour l’instrumentation et l’info-divertissement.

Alpine a imposé un nouveau volant, très sportif avec son méplat et ses touches spécifiques.

L’équipement sera complet, puisque l’A290 GT de base aura déjà en série : volant sport avec cuir nappa, sièges sport chauffants, Alpine Portal avec services Google, Android Auto et Apple Car Play sans fil, pompe à chaleur, vitres arrière surteintées, projecteurs Full LED, jantes alliage 19″, régulateur de vitesse adaptatif, aide au stationnement avant et arrière et caméra de recul.

Au-dessus, l’A290 GT Premium aura en plus la sellerie cuir nappa, le système audio premium Devialet avec Alpine Drive Sound, un volant chauffant et un chargeur smartphone à induction, le toit noir, les étriers de freins Bleu Alpine, le rétroviseur intérieur électrochrome et les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement.

La planche de bord de l’Alpine A290

Deux motorisations électriques au programme

Cette petite traction avant sera proposée en deux niveaux de puissance de 180 et 220 ch, quand la R5 doit se contenter de 150 ch maximum ( pour l’instant du moins ). Avec 180 ch, l’A290 accélère de 0 à 100 km/h en 7,4 s, la version 220 ch se contente elle de 6,4 s. Des chronos de sportive, qui la placeront toutefois derrière une Lancia Ypsilon HF de 240 avec ses 5,8 s. Produite en Espagne, la petite Lancia sera commercialisée dans tout juste un an, et devrait être une sérieuse rivale.

Actuellement on peut déjà citer également l’Abarth 500e, qui malgré seulement 155 ch réalise ce chrono en 7 s.

Sur les autres chronos, Alpine annonce 27,7 s au 1000 m départ arrêté pour les A290 GT Performance et A290 GTS, et 29,3 s pour les autres versions. La vitesse de pointe reste limitée à 170 et 160 km/h…pas de quoi aller fanfaronner sur autobahn !

Techniquement basée sur la plate-forme Ampr Small, l’Alpine A290 a bénéficié d’une mise au point poussée au niveau châssis. Elle se distingue sur ce plan de la cousine Renault par ses suspensions à butée hydraulique, un berceau avant en aluminium, et des barres anti-roulis renforcées.

Pas de surprise pour la batterie de 52 kWh, reprise à la R5. L’autonomie est annoncée à 380 km en chiffre provisoire, l’homologation n’ayant pas encore été réalisée.

Du côté de la charge, il faudra composer avec un chargeur AC de 11 kW et un chargeur DC de 100 kW.

Quel prix pour l’Alpine A290 ?

Alpine a choisi le cadre des 24H du Mans pour présenter son A290 au public, étant donné que la marque est engagée sur cet événement sportif légendaire. Mais l’heure n’est pas à la commercialisation : il faudra donc patienter certainement plusieurs mois avant de connaitre le détail des prix de cette A290. Un premier prix aurait circulé, et commencerait à 38000 euros avant déduction du bonus écologique pour la version GT de 180 ch.

La commercialisation sera lancée pour débuter avec une série limitée, l’A290 GTS Première Edition limitée à 1955 exemplaires. Livrée exclusive Beta, La Grise ou La Bleue, plaque numérotée, cette première série devrait largement intéresser les premiers clients de cette sportive électrique !

Alpine A290

Alpine A290

Alpine A290

Alpine A290