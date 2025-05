Audi e-tron GT quattro : le fleuron électrique devient plus accessible

Audi e-tron GT quattro

Avec l’arrivée de la nouvelle e-tron GT quattro, Audi entend démocratiser l’accès à sa gamme Gran Turismo 100 % électrique, sans renier ni la performance, ni le confort. Disponible à partir du 15 mai à 119 000 euros, cette version « d’entrée de gamme « dans l’univers e-tron GT reprend l’essentiel des atouts qui font le succès de ses grandes sœurs badgées S et RS, avec un tarif un peu plus bas…

Une fiche technique sans compromis

Affichée à 370 kW (soit 503 ch), voire 430 kW (584 ch) en mode Launch Control, cette nouvelle déclinaison est tout sauf au rabais. Le 0 à 100 km/h est expédié en 4,0 secondes, de quoi rivaliser avec des thermiques bien plus gourmandes comme une BMW M5 ou une Porsche Panamera GTS. Côté batterie, Audi propose un pack de batterie de 105 kWh (97 kWh nets), permettant d’atteindre une autonomie annoncée de 614 km en cycle WLTP. À noter : ce chiffre ne dépasse pas celui de la Tesla Model S Transmission intégrale (634 km), mais reste très correct pour une voiture de ce gabarit.

Autre atout clé : une capacité de recharge ultra-rapide portée à 320 kW. En théorie, 10 minutes suffisent pour récupérer environ 280 km d’autonomie. Une performance dans le haut du panier, qui permet à cette GT électrique de ne pas trop souffrir sur les longs trajets.

Audi e-tron GT quattro

Un design toujours aussi soigné

L’extérieur évolue par petites touches. On retrouve une silhouette élancée et un empattement généreux, avec une calandre Singleframe pleine et une signature lumineuse affinée. Le coefficient de traînée de 0,24 témoigne d’une belle optimisation aérodynamique, tandis que le nouveau diffuseur arrière aux ailettes verticales renforce la sportivité sans virer à l’ostentatoire. L’ensemble reste fidèle à l’ADN stylistique d’Audi : élégant, un peu austère, mais indéniablement statutaire.

L’e-tron GT a été présentée il y a déjà 4 ans, mais semble ne pas prendre une ride du fait de son allure athlétique.

Audi e-tron GT quattro

Léger gain de poids, comportement optimisé

Avec environ 30 kg de moins sur la balance que la S e-tron GT, cette version quattro profite d’un centre de gravité abaissé et d’une répartition des masses plus équilibrée. Le système de transmission intégrale électrique s’adapte en temps réel aux conditions de roulage, avec une réactivité annoncée de quelques millisecondes seulement. L’agrément de conduite devrait donc être digne de ce nom, même si les versions S et RS sont encore plus affûtées.

Une version “entrée de gamme”… à 119 000 €

Certes, le ticket d’entrée reste élevé, mais l’e-tron GT quattro se positionne face à des concurrentes qui dépassent souvent les 130 000 euros. Audi tente de rendre son modèle plus accessible, et notamment en leasing pour les sociétés. Les voitures électriques haut de gamme comme l’Audi e-tron GT Quattro sont des porte-drapeau, mais restent des modèles de niche avec une diffusion relativement confidentielle. Aller chercher de nouveaux clients est donc une nécessité pour amortir le coût de développement d’un tel modèle, avant tout vecteur d’image.