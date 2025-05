Dacia Jogger restylé : on fait le tour des évolutions à venir

Dacia Jogger restylé – image : Kolesa

Véritable star des ventes depuis sa sortie, le Dacia Jogger rencontre cette année des difficultés. Sur les quatre premiers mois de l’année en France, il ne s’est plus vendu qu’à 5366 exemplaires, contre 9105 sur la même période en 2024. Une vraie dégringolade ! Celle-ci est logiquement en partie due à l’arrivée du Duster, et peut-être aussi du Bigster. Mais le break Dacia a prévu une relance avec une version restylée qui fera le plein de nouveautés, on fait le tour des évolutions à venir.

Les changements esthétiques du Dacia Jogger restylé

Sur ces photos d’un prototype aperçu lors de phases de test en Espagne, on découvre les changements esthétiques attendus via les camouflages présents. A l’arrière, les retouches devraient se limiter au graphisme des feux. En revanche à l’avant, les changements pourraient être plus importants. Si les parties tôlées devraient rester identiques, économies obligent, la face avant évoluera tout de même en profondeur avec un bouclier redessiné, une nouvelle calandre et des projecteurs modifiés. Ce sera l’occasion de davantage différencier le Jogger de la Sandero Stepway, du moins c’est ce que l’on espère ! De profil le Jogger conservera bien entendu son allure qui fait la part belle au volume, en oubliant un peu l’esthétique. Mais n’oublions pas que ce break présente l’énorme avantage d’être proposé en 7 places, et a l’exclusivité de cette fonctionnalité dans la gamme Dacia.

Les retouches arrière devraient se concentrer au niveau des feux – image : Kolesa

Des nouveautés dans l’habitacle

Ce prototype présente visiblement des changements importants au niveau de la planche de bord, qui est d’ailleurs masquée en bonne partie. Mais la photo ci-dessous nous montre un élément important : l’écran central. Celui-ci est très grand, et visiblement le Jogger va troquer son écran de 8″ pour un nouvel écran de 10″, comme sur le Bigster. Il est aussi possible que l’instrumentation passe au digital, avec une dalle de 7″. Mais on imagine qu’elle ne sera pas présente sur la finition d’entrée de gamme Essential…

La taille de l’écran va évoluer – image : Kolesa

Nouvelle motorisation hybride

Dans la continuité, le Dacia Jogger devrait poursuivre sa carrière avec des motorisations GPL, Mild hybrid et full hybride. Le gros changement sera l’arrivée de la nouvelle motorisation full hybride 1.8 de 155 ch du Bigster. Une évolution qui devrait apporter des performances en hausse, avec une légère réduction de la consommation. Cela aura malheureusement un surcoût : sur le Symbioz de Renault, le prix a augmenté de 400 euros lors du changement. La hausse de prix a d’ailleurs été continue et assez impressionnante sur le Jogger, peut-être un peu trop au yeux des clients ! Est-ce que Dacia sera attentif sur ce point pour le modèle restylé ou bien les prix continueront-ils à grimper de façon marquée ?

Dacia Jogger restylé – image : Kolesa