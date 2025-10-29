Voici les premières images de la future BMW Série 3 thermique de 2026

La future BMW Série 3 thermique de 2026 – illustration : Nikita Chuicko – Kolesa



Alors que les constructeurs européens poursuivent le développement d’une gamme électrique de plus en plus étoffée, l’échéance de 2035 est encore loin. Le ralentissement de ventes d’électriques incite également les marques à miser encore sur des modèles thermiques : le renouvellement de best-sellers comme la BMW Série 3 est donc toujours de mise. Voici le premier rendu assez sympathique de celle qui sera la prochaine génération de la fameuse Série 3, découverte de cette série « G50 ».

Une continuité pour le modèle thermique

Au sein de BMW, la marque a récemment proposé des modèles multi-énergies avec un design très proche, à l’instar des duos Série 5 / i5 et X1 / iX1. Les choses vont changer avec l’arrivée de la « Neue Klasse » pour les modèles électriques, qui seront nettement plus différents de leurs équivalents thermiques. C’est ainsi que la future BMW i3 prévue pour 2026 devrait être radicalement différente de la Série 3 thermique, que ce soit pour sa plate-forme ou son design.

Techniquement, la future Série 3 sera basée sur la plate-forme CLAR, comme le nouveau BMW X3. Les similitudes entre les deux modèles devraient être nombreuses.

Le SUV est proposé à la fois en essence et diesel, avec de l’hybridation légère, et en hybride rechargeable. Une offre qui pourrait également être proposée sur la future Série 3, afin de proposer une diversité et répondre aux besoins des différents marchés mondiaux. La Série 3 actuelle est également vendue aux Etats-Unis, mais aussi en Chine avec un empattement allongé de 11 cm. En essence, les niveaux de puissance devraient aller de 200 à 400 ch, en dehors de la sportive M3. Le diesel sera cantonné à 200 ch avec une seule offre en 4 cylindres. Enfin en hybride rechargeable, la dernière motorisation développe 299 ch en puissance cumulée avec une batterie de 22,1 kWh.

On peut s’attendre à ce que la future 330e évolue en autonomie, et peut-être à peine en puissance. Car de son côté la nouvelle Audi A5 PHEV est proposée avec 299 ch, mais aussi un second niveau de puissance de 367 ch ! De quoi titiller BMW ?

Et BMW a bien confirmé que les motorisations 6 et 8 cylindres continueraient même avec l’arrivée des normes Euro 7. Pas de V8 sous le capot de cette Série 3 bien entendu, mais cela veut dire que d’ici 2028 nous aurons bien droit à une nouvelle génération de M3 avec le fameux 6 cylindres en ligne. Ceux qui veulent échapper au malus écologique pourront toujours se tourner vers la future iM3 électrique…

Un design renouvelé

Esthétiquement, ces rendus inédits nous montrent un design épuré qui rappelle celui de la dernière Série 5. On retrouve les codes de la Série 3, avec un long capot, un porte-à-faux avant court, et une face avant agressive. Les blocs optiques s’affinent encore, avec une nouvelle signature lumineuse dans la tendance des derniers modèles. On remarque une calandre qui ne reprend pas le principe des grands naseaux étirés de l’actuelle Série 4 / i4, mais préfère les étirer en largeur.

De profil, les poignées de portes affleurantes sont inédites sur ce modèle et apportent une petite nouveauté sympathique. L’arrière est ici assez inspiré de la Série 5, avec des feux horizontaux qui assoient la voiture visuellement. Les passages de roues semblent toujours bien remplis, et mettent en avant le dynamisme du modèle qui fait partie de son ADN.

Lancement prévu en 2026

L’actuelle génération de BMW Série 3 a été restylée en 2022, et devra encore tenir une année avant d’être remplacée. La nouvelle venue sera comme toujours proposée en berline et en break ( la Série 3 Touring ), avec un grand panel de motorisations, que ce soit en propulsion arrière ou en transmission intégrale xDrive. La clientèle qui ne souhaite pas encore passer sur des modèles électriques pourra donc toujours commander un modèle classique, ce qui est une bonne nouvelle pour la diversité automobile !