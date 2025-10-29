MINI Paul Smith Edition : l’électrique chic à l’accent british

MINI Paul Smith Edition

MINI et Paul Smith rejouent la partition du style anglais. Vingt-six ans après une première collaboration haute en couleur, le designer britannique et la marque de voitures la plus « swinging London » qui soit se retrouvent autour d’une nouvelle MINI Cooper électrique. Une édition spéciale sobrement baptisée MINI Paul Smith Edition, qui marie élégance discrète, couleurs raffinées et touches de fantaisie. En somme, une leçon d’élégance à la britannique, sans excès, mais avec un vrai sens du détail.

Une série chic et singulière

Les différences sautent aux yeux dès le premier regard. Là où certaines éditions limitées tombent dans le tapage, la Paul Smith Edition joue la carte du bon goût. Trois teintes au choix : Statement Grey, Inspired White ( exclusives à cette version ) et Midnight Black. Le tout rehaussé d’un toit Jet Black ou Nottingham Green et de jantes Night Spoke de 18 pouces. Les amateurs d’œil affûté remarqueront la fameuse bande multicolore Paul Smith subtilement apposée sur la lunette arrière ou, en version noire, en grand format sur le toit.

MINI Paul Smith Edition

Le style avant tout, sans sacrifier le fond

À l’intérieur, le designer impose sa signature sans tout bouleverser. Le mobilier de bord se pare d’une bande striée noir et gris sur la planche de bord et le volant, tandis que les sièges mêlent cuir bleu et tissu rayé dans une association aussi audacieuse qu’élégante. Les seuils de porte, les lampes d’accueil et même l’écran OLED reprennent quelques clins d’œil au créateur britannique. Une esthétique soignée, fidèle à l’univers MINI, mais avec une touche de raffinement typiquement londonienne.

MINI Paul Smith Edition

Sous le capot, la même énergie

La Paul Smith Edition ne change rien à la technique : elle reste fidèle à la mécanique du MINI Cooper Electric. Deux versions sont au programme :

– Cooper E, avec un moteur de 181 ch et une batterie de 40 kWh offrant jusqu’à 300 km d’autonomie.

– Cooper SE, plus puissante à 216 ch, avec une batterie de 52 kWh pour près de 400 km d’autonomie.

Des chiffres honnêtes dans la catégorie, même si l’essence d’une MINI n’a jamais résidé dans la fiche technique, mais dans son tempérament.

Une MINI internationale, mais toujours british dans l’âme

Ironie du sort : cette icône du style anglais est aujourd’hui fabriquée en Chine. Cela n’empêche pas MINI de soigner sa mise en scène : la Paul Smith Edition a été dévoilée au Tokyo Mobility Show 2026, preuve d’une ambition globale. Les versions thermiques, elles, arriveront plus tard, signe que la marque veut prolonger la collaboration bien au-delà du simple effet d’annonce.

