Kia K4 : que propose la remplaçante de la Ceed ?

Kia K4

Kia continue d’élever le ton. Avec la nouvelle K4, la marque coréenne veut bousculer les codes de la compacte traditionnelle en proposant un modèle à la fois musclé dans le style, généreux dans l’espace et truffé de technologies dignes d’un modèle premium. Présentée en octobre 2025, elle s’impose comme le chaînon manquant entre les segments C et D, incarnant la philosophie maison « Opposites United », où les contrastes se rencontrent pour créer l’équilibre.

Un design affirmé, presque statutaire

Loin des lignes sages de la précédente génération, la K4 se donne des airs de coupé cinq portes. Longue de 4,44 mètres et large de 1,85 mètre, elle en impose sans verser dans la caricature. La signature lumineuse baptisée Star Map, inspirée du SUV électrique EV9, encadre un faciès expressif, tandis qu’à l’arrière, les poignées dissimulées dans le montant C accentuent la pureté du profil. La ligne de toit flottante se fond dans un hayon ramassé, clin d’œil à une certaine sportivité.

Kia propose aussi une finition GT-Line, avec jantes 17 ou 18 pouces, coques de rétroviseurs noires brillantes et diffuseur renforçant son allure athlétique. Une nouvelle teinte « Sparkling Yellow » vient d’ailleurs illuminer le catalogue, preuve que la K4 ne cherche pas à se fondre dans la masse.

Un habitacle connecté et haut de gamme

À bord, Kia s’offre les codes du segment supérieur. La planche de bord s’articule autour d’un double écran panoramique de 12,3 pouces, accompagné d’un module central de 5,3 pouces pour la climatisation. Tout passe par le système ccNC (Connected Car Navigation Cockpit), qui regroupe navigation, multimédia et réglages du véhicule dans une interface fluide et claire.

Le confort n’est pas oublié : sièges avant chauffants et ventilés, sellerie en cuir artificiel bio noir, audio Harman Kardon, recharge sans fil et compatibilité sans câble avec Apple CarPlay et Android Auto. Le tout enrichi de la clé numérique Digital Key 2.0, qui permet de déverrouiller la voiture avec un smartphone compatible.

En revanche, on peut être étonnés de la présence d’un levier de vitesse anachronique, qui semble provenir d’une autre décennie.

Des motorisations pour tous les rythmes

Sous le capot, Kia reste pragmatique. La K4 mise sur une offre large, avec cinq motorisations dont deux électrifiées. En entrée de gamme, un trois cylindres 1.0 T-GDI de 115 ch couplé à une boîte manuelle à six rapports, également disponible en mild hybrid avec boîte à double embrayage à sept rapports. Vient ensuite un 1.6 T-GDI développant jusqu’à 180 ch, déjà associé à la boîte DCT7 : celui-ci a peu de chance d’être retenu sur le marché français en raison du malus écologique.

Mais le plus attendu arrivera en 2026, avec une version full hybrid, étape logique avant la future K4 100 % électrique. Kia veut clairement accompagner la transition, sans brusquer ses clients.

Un comportement taillé pour l’Europe

Contrairement à certains modèles importés sans vraie adaptation, la K4 a été mise au point pour le marché européen. Ses trains roulants ont été ajustés au centre technique Hyundai de Rüsselsheim, en Allemagne. Ressorts, barres antiroulis, amortisseurs et direction ont été peaufinés pour offrir un compromis entre agilité et confort. A tester !

Une assistance de conduite de haut niveau

Côté sécurité, la K4 reprend les technologies des modèles les plus récents du groupe. Freinage d’urgence automatique (FCA2), régulateur adaptatif intelligent (SCC2), maintien de voie avancé (HDA 2.0), caméra 360°, surveillance d’angle mort avec affichage vidéo, détection de trafic arrière : tout y est. Kia positionne clairement la K4 parmi les compactes les plus complètes du marché sur le plan de l’assistance à la conduite.

Fabriquée au Mexique, exportée dans le monde

La K4 sortira de l’usine ultramoderne de Pesquería, au Mexique, ouverte en 2016. Kia y a investi 150 millions de dollars pour adapter les lignes de production. Ce site, capable de produire jusqu’à 400 000 véhicules par an, exporte déjà vers plus de 190 pays. La K4 y est assemblée aux côtés de la K3, avec des standards environnementaux élevés : recyclage de l’eau, automatisation robotisée, et une traçabilité totale des matériaux.

Un vent nouveau sur la compacte

Avec cette K4, Kia lance un nouveau modèle à vocation mondiale, qui promet d’être abouti. Mais le style sera sans doute assez clivant, ce qui ne fera pas craquer tous les acheteurs. Alors, Kia parviendra-t-il a en faire une nouvelle success story ?

