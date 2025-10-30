Jeep lance la production du nouveau Compass dans l’usine italienne de Melfi

La Jeep Compass change tout, sauf son nom. Produite à Melfi, en Italie, cette troisième génération tourne la page américaine pour écrire une histoire plus européenne. Jeep l’annonce comme un modèle charnière, capable de réconcilier ses racines 4×4 et les contraintes d’une époque électrifiée. Un virage stratégique, mais aussi culturel : celui d’une marque qui, pour survivre, doit apprendre à séduire autrement.

Le style reste identifiable au premier regard ( calandre à sept fentes, épaules musclées, regard acéré ) mais l’ensemble a gagné en maturité. Sous cette robe plus travaillée, la plateforme STLA Medium offre des bases solides, pensées pour l’électrification et la polyvalence. Jeep promet un équilibre inédit entre confort, efficience et vraie aptitude au tout-terrain.

Hybride, rechargeable ou 100 % électrique : la liberté de choisir

Rarement un modèle du segment n’aura offert un tel éventail de motorisations. La Compass 2025 débute avec un hybride doux de 145 ch, grimpe à 195 ch en version hybride rechargeable, et culmine à 375 ch dans sa déclinaison électrique intégrale, capable de parcourir jusqu’à 650 km. Un grand écart assumé, qui traduit une volonté claire : ne pas enfermer les clients dans une technologie unique, mais leur laisser la liberté de choisir leur électrification.

Et malgré ses batteries, la Compass n’a pas perdu le goût des chemins. Garde au sol de plus de 20 cm, angles d’attaque et de fuite optimisés, capacité à franchir des gués jusqu’à 48 cm : les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le système Selec-Terrain et la surveillance 360° viennent compléter ce tableau d’un SUV qui refuse de devenir un simple crossover de centre-ville.

Le Jeep Compass à Melfi

Melfi, la fabrique des Jeep modernes

Derrière cette Compass, il y a Melfi : un nom presque aussi important que celui du modèle lui-même. Le site Stellantis du sud de l’Italie est devenu l’un des plus flexibles d’Europe. Ici, la production peut basculer d’un modèle hybride à un 100 % électrique sans lever le pied. Un symbole de cette « liberté de production » chère à Jeep, et une vitrine technologique pour tout le groupe.

Les chiffres impressionnent : 1,9 million de mètres carrés, 4 600 salariés, des dizaines de robots et une précision d’horloger. Melfi ne se contente pas d’assembler, elle innove. Caméras haute définition pour surveiller chaque ouvrant, lasers d’alignement des carrosseries, peinture “4-Wet” plus propre et plus sobre. Même l’énergie devient locale : solaire, éolien, biométhane. L’objectif est clair : couvrir 70 % des besoins du site en renouvelable d’ici 2030.

Souvenez-vous : nous avions déjà effectué un reportage sur la visite de l’usine de Melfi il y a 10 ans, alors que la production était alors axée sur les Jeep Renegade, Fiat 500X, ainsi que la Fiat Punto. Exit le segment B : Melfi se tourne vers les plus gros modèles. Elle produit aussi la DS N°8, et sera en charge de la Lancia Gamma.