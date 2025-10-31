Golf GTI Edition 50 : la plus puissante de l’histoire ouvre ses commandes

Golf GTI Edition 50

Un demi-siècle de GTI, ça se fête en fanfare. Et Volkswagen l’a bien compris. La Golf GTI Edition 50 ne fait pas dans la nostalgie feutrée, mais dans le feu d’artifice mécanique. Sous le capot, le 2.0 turbo grimpe à 325 ch pour 420 Nm de couple, soit plus qu’une Clubsport, et envoie la compacte à 270 km/h. Le 0 à 100 km/h est plié en 5,3 secondes, et le chrono ne ment pas : 7 minutes 46 secondes sur le Nürburgring, record absolu pour une Golf de série.

Ce n’est pas juste une GTI anniversaire, c’est une déclaration : la dernière génération thermique veut sortir par la grande porte. Et quelle sortie.

Un châssis affûté pour la piste

Sous sa robe de compacte civilisée, la GTI Edition 50 cache une préparation bien sentie. Châssis abaissé de 15 mm, suspension adaptative DCC, jantes Queenstown 19 pouces et direction resserrée, tout concourt à la précision. Mais Volkswagen pousse le vice plus loin avec un pack GTI Performance (4 200 €) qui transforme l’héritière de la Golf 1 en petite bête de circuit.

Au menu : pneus semi-slick Bridgestone Potenza Race, jantes forgées Warmenau, échappement titane ultraléger, châssis rabaissé encore de 5 mm, et carrossage avant à –2°. Trente kilos de moins et un équilibre peaufiné par le pilote maison Benjamin Leuchter, qui a signé le record sur la Nordschleife. Un pied de nez à ceux qui croyaient que la GTI s’était embourgeoisée.

L’esprit GTI, toujours vivant

À l’intérieur, la GTI Edition 50 fait le lien entre passé et présent. Les sièges à carreaux, clin d’œil évident à la GTI originelle, s’habillent de vert foncé, une teinte exclusive. Les ceintures rouges rappellent le sang chaud de la marque, tandis que le volant sport GTI 50, à palettes en aluminium, impose son aura racing.

À l’extérieur, les détails noirs (toit, coques de rétroviseurs, diffuseur) et les bandes latérales rouge Tornado signent une allure plus expressive qu’élégante. C’est une GTI qui assume sa filiation, sans chercher à se fondre dans le trafic.

Un prix corsé, mais une icône en sursis

Affichée à 54 540 € en Allemagne, cette Golf GTI Edition 50 sera disponible en France dès janvier 2026, avec les premières livraisons au printemps. Cinq teintes sont au catalogue, dont deux inédites : Vert Dark Moss métallisé et Rouge Tornado.

Mais derrière cette fête mécanique, plane un parfum d’adieu. Car la prochaine Golf GTI sera électrique. Et aussi performante soit-elle, elle ne remplacera pas ce mélange de brutalité et de légèreté qui a fait la légende. Cette Edition 50 n’est pas qu’une célébration : c’est une révérence.

