Citroën Ami Dark Side : le petit démon électrique sort de l’ombre

Citroën Ami Dark Side

Citroën a toujours eu un faible pour les esprits libres. Et son Ami, petit cube électrique de poche devenu phénomène urbain, vient de se découvrir un alter ego plus sombre. La série spéciale “Ami Dark Side” troque son visage jovial pour une allure mystérieuse. Fini le bleu pop ou les couleurs bonbon : place à une livrée intégralement noire, baptisée Black Night, relevée de détails blancs comme des touches de lumière dans la pénombre.

Lancée pile pour Halloween, la microcitadine sans permis affiche une attitude plus rebelle, presque provocatrice. À 8 890 €, la Dark Side garde le sens de l’humour, mais ajoute une pointe de malice. Citroën la décrit comme “le côté obscur de la Watt” !

Une Ami tout en contraste

Sous ses airs de mini Batmobile, la Dark Side reste une Ami dans l’âme. Même silhouette cubique, même gabarit lilliputien (2,41 m de long), même moteur électrique limité à 45 km/h. Mais cette fois, le ton change. Le noir mat profond, inédit chez Citroën, donne à cette version une prestance inédite. On y voit tantôt une élégance minimaliste, tantôt un clin d’œil à la street culture.

Les enjoliveurs blancs façon damier, le sticker cubique noir et blanc sur la custode arrière et un becquet imposant ajoutent la touche d’ironie visuelle propre à Citroën. Tout est fait pour qu’on la remarque, même dans la nuit. Le logo passe au blanc, la face avant se muscle avec un décor noir mat et un large sourire sculpté — preuve que même du côté obscur, l’Ami garde sa bonhomie.

L’intérieur reste clair dans la pénombre

À bord, la Dark Side ne sombre pas totalement. Le pack coloré dédié ajoute des rangements gris clair, des filets assortis et des surpiqûres grises. L’ensemble conserve l’esprit brut et simple de l’Ami, mais avec une sobriété nouvelle, plus adulte. Le confort reste minimaliste, mais l’infodivertissement connecté My Ami Play apporte sa dose de modernité, avec un support pour smartphone et un contrôle via le Citroën Switch au volant.

Toujours la même philosophie : libre, simple, différente

Derrière cette série spéciale, Citroën poursuit son expérience de micromobilité à contre-courant. L’Ami, c’est cette idée un peu folle d’un véhicule électrique accessible dès 14 ans, compact, sûr, fermé, et presque aussi pratique qu’un scooter, sans la pluie. Cinq ans après son lancement, la recette fonctionne : 85 000 exemplaires écoulés et une communauté qui revendique son originalité.

La Dark Side s’inscrit dans cette logique : même base, mais une interprétation différente, presque fashion. Citroën l’assume : “Ami est à l’image de chacun.” Comprenez : c’est vous qui choisissez entre fun et fronde.

En clair : le fun reste, le ton change

Disponible à la commande dès le 31 octobre dans plusieurs pays européens, l’Ami Dark Side sera livrée à partir de janvier 2026. Elle conserve sa vocation populaire : même les versions Cargo et For All peuvent l’adopter.

Les jeunes lycéens devraient adorer ce nouveau look, qui change du gris mat…

