Nouvelle Seat Ibiza 2026 : plus chic, mieux équipée, mais plus chère

Seat Ibiza 2026

On la croyait condamnée à disparaître, avalée par la flamboyante Cupra. Mais non : Seat est encore debout, et son modèle fétiche, l’Ibiza, reprend du service. Après huit ans de carrière, la petite espagnole s’offre un restylage discret mais stratégique, histoire de tenir jusqu’à 2027 avant le couperet des normes Euro 7 et GSR2. Pas de révolution donc, mais un sursaut salutaire pour la meilleure vente historique de la marque, écoulée à plus de 6 millions d’exemplaires depuis 1984.

La commercialisation de cette Ibiza restylée, initialement prévue pour 2025, interviendra finalement en janvier 2026.

Un design affûté, sans excès

Extérieurement, la nouvelle Ibiza ne chamboule rien, mais elle soigne les détails. La longueur gagne deux centimètres (4,07 m désormais), la calandre devient hexagonale, les phares Full LED s’affinent, et les boucliers gagnent en caractère. À l’arrière, le diffuseur plus massif intègre désormais la plaque d’immatriculation, pendant que le lettrage du modèle s’affiche fièrement en aluminium foncé.

Les jantes vont de 15 à 18 pouces, et trois nouvelles teintes font leur apparition : bleu Oniric, jaune Python et rouge Liminal. Les versions FR, plus dynamiques, reçoivent un badge gravé au laser sur le montant B, des coques de rétroviseurs noires et un logo FR en alu brossé.

Avec des lignes tendues, la Seat Ibiza parvient à rester dans l’air du temps malgré une carrière qui s’allonge !

Habitacle soigné, sans démesure

À bord, Seat a compris que son vrai retard n’était pas sur la technologie, mais sur la qualité perçue. Le restylage s’y attaque frontalement : nouvelles selleries, planche de bord supérieure noire, sièges en tissu gaufré et volant en cuir perforé de série. L’ambiance s’améliore nettement sans tomber dans la surenchère.

Les versions FR profitent de sièges baquets redessinés, tandis que l’éclairage d’ambiance adopte des coloris inédits. Techniquement, on reste sur un système multimédia avec écran central de 8,25 pouces (9,2 en option) et compteur numérique 8 pouces. La recharge sans fil pour smartphone passe à 15 W et bénéficie désormais d’un refroidissement intégré.

Toujours 100 % essence

Sous le capot, aucun électrochoc : la Seat Ibiza reste fidèle à l’essence, sans hybridation. L’entrée de gamme repose sur le 1.0 MPI atmosphérique de 80 ch, tandis que le bloc turbo 1.0 TSI est décliné en 95 et 115 ch. Le 1.5 TSI de 150 ch, associé à la boîte DSG7, ferme la marche. L’ensemble repose toujours sur la plate-forme MQB-A0, commune aux Skoda Fabia et Volkswagen Polo.

Pas d’électrification donc, mais Seat parie sur la fiabilité et la simplicité d’entretien, des arguments encore entendables pour une citadine à vocation urbaine.

Gamme simplifiée, prix en hausse

Fini la finition Edition : la gamme 2026 se concentre désormais sur deux versions : Copa et FR. L’Ibiza 1.0 MPI 80 ch Copa ouvre le bal à 21 600 €, soit 600 € de plus que l’actuelle entrée de gamme, mais avec un équipement largement enrichi : jantes 16 pouces, caméra de recul, aides au stationnement avant et arrière, phares Full LED, ou encore vitres teintées.

La finition FR, plus sportive, ajoute la climatisation bizone, les sièges baquets, une ambiance intérieure spécifique et une canule d’échappement anthracite. L’écart de 2300 euros entre les deux niveaux de finition semble cependant un peu excessif.

En haut de gamme, la 1.5 TSI DSG à 30 115 € reste le sommet de la gamme, un tarif qui devient prohibitif et ne devrait pas représenter une part importante du mix.

Bilan

Les tarifs commencent à grimper : l’Ibiza débute à 1600 euros de plus que la nouvelle Renault Clio 6, et avec une puissance bien plus modeste ! Elle n’est pas non plus proposée en motorisation full hybride, puisqu’au sein du groupe Volkswagen, aucun modèle n’en est encore pourvu.

Face à la concurrence, Seat devra donc lâcher de belles remises, seule méthode possible pour parvenir à réaliser des scores de ventes honorables.

