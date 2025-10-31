Honda 0 Alpha : le SUV électrique japonais qui regarde droit vers l’Europe

Honda 0 Alpha

Honda a profité du salon de Tokyo pour lever le voile sur une nouvelle pièce maîtresse de sa future gamme électrique : le 0 Alpha. Ce SUV compact viendra compléter la famille “0 Series”, une lignée de modèles censés incarner la renaissance électrique du constructeur japonais. Et cette fois, on sent que Honda ne plaisante plus. Le 0 Alpha n’est pas un énième concept lunaire : il est pratiquement prêt pour la série.

Prévu pour 2027 au Japon, avant un lancement plus large en Asie, le 0 Alpha viendra se positionner en dessous du grand SUV 0 et de la berline du même nom. Honda ne confirme pas encore une commercialisation européenne, mais vu l’ambition mondiale de cette gamme, il serait étonnant de ne pas le voir débarquer sur le Vieux Continent, où il irait croiser la route des Peugeot e-2008, Skoda Elroq et Toyota CH-R+.

Un design cohérent, mais affûté

L’Alpha reprend les codes stylistiques de la série 0, mais dans un format plus ramassé, presque urbain. Même face avant fermée, même signature lumineuse pleine largeur, mais un dessin plus nerveux, presque sportif. Le bouclier avant est visuellement séparé du corps, les bas de caisse se resserrent, et la vitre de custode disparaît au profit d’un pilier C massif, à la manière d’un concept-car.

L’arrière reprend les feux en U et le vitrage en forme de capsule du grand SUV. Mais les proportions plus compactes lui donnent un charme particulier, plus trapu, plus franc. On sent que Honda cherche à combiner sérieux technologique et allure de petit robot japonais prêt à bondir.

Un intérieur high-tech inspiré d’ASIMO

À bord, Honda mise sur la technologie. L’interface repose sur le système “ASIMO UI”, un clin d’œil au robot maison. Trois écrans dominent la planche de bord, avec un environnement pensé pour être aussi intuitif que futuriste. Honda développe en parallèle un volant de type “yoke”, semblable à celui des Lexus électriques, et un système “steer-by-wire” permettant d’ajuster en permanence le rapport de direction. Une approche qui confirme la volonté du constructeur d’associer ergonomie et innovation, sans verser dans le gadget.

Côté technique, mystère pour l’instant. Pas un mot sur les batteries, ni sur la puissance des moteurs. On sait seulement que l’ensemble reposera sur la même plateforme que le grand SUV 0, ce qui laisse espérer un niveau d’efficacité et d’autonomie à la hauteur des ambitions de Honda.

Honda 0 : une stratégie de rupture

Avec la gamme 0, Honda veut faire table rase du passé thermique. Après des années à observer la concurrence depuis le bord de la piste, la marque japonaise veut rattraper son retard sur les Skoda, Hyundai ou Tesla. Le 0 Alpha, plus compact, pourrait bien être la clé pour élargir la base et rendre cette offensive électrique accessible à un plus large public.

Alors, viendra-t-il en Europe ? Nous ne manquerons pas de vous tenir informés si son importation était confirmée…

