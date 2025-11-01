Maserati présente le Grecale MY26 qui progresse en autonomie

Maserati Grecale MY26

Maserati soigne sa mue électrique sans renier son ADN. Le Grecale Folgore, déjà impressionnant par sa puissance et sa prestance, profite d’une mise à jour qui va bien au-delà d’un simple lifting. Sous ses lignes familières, l’électrique au trident gagne en autonomie, en intelligence et en allure. Une évolution discrète sur le papier, mais essentielle dans les faits.

Un SUV qui va plus loin sans changer de batterie

Le pack de 105 kWh demeure inchangé, tout comme la cavalerie de 550 ch et le couple titanesque de 820 Nm délivrés par ses deux moteurs électriques. Pourtant, l’autonomie bondit. Le secret ? Une transmission intégrale repensée. Maserati a imaginé un système capable de désactiver le train avant lorsque la motricité n’est pas nécessaire, basculant sur les seules roues arrière pour réduire les pertes d’énergie. En un clin d’œil ( 500 millisecondes exactement ) l’avant reprend du service dès que le sol glisse. Résultat : une portée qui grimpe de 500 à environ 580 km, sans la moindre modification mécanique majeure.

C’est typiquement italien : une amélioration d’ingénieur dissimulée sous une élégance tranquille, mais qui change tout au quotidien. Car dans ce segment saturé d’électriques de luxe, quelques kilomètres gagnés peuvent faire la différence entre un SUV statutaire et un compagnon de route.

Plus efficace, toujours aussi expressif

Le constructeur de Modène a également peaufiné la gestion thermique de sa batterie. Le préconditionnement automatique s’active désormais dès qu’une borne est choisie via la navigation, optimisant la température du pack avant la recharge. De quoi exploiter au mieux la puissance de 150 kW, qui permet un passage de 20 à 80 % en moins de trente minutes. Les performances, elles, restent dignes d’un pur-sang Maserati : 0 à 100 km/h en 4,1 secondes, à seulement trois dixièmes du Grecale Trofeo thermique, pour une vitesse de pointe plafonnée à 220 km/h.

Un habitacle plus suggestif que jamais

À l’intérieur, la signature italienne s’exprime avec toujours plus de personnalité. Maserati introduit de nouvelles configurations issues du programme Fuoriserie, avec des associations de cuirs et de teintes plus franches. On peut ainsi choisir entre un cuir glacé sophistiqué ou des combinaisons plus sportives mêlant noir, rouge ou jaune. Le contraste est saisissant, presque théâtral. Les sièges sport redessinés et les nombreuses finitions disponibles confirment que l’électrique ne condamne pas le style, bien au contraire.

L’électrique à l’italienne

Le prix n’a pas encore été annoncé, mais il devrait se situer autour de 115 000 euros, dans la lignée du modèle actuel ( 109300 euros à ce jour ). À ce tarif, le Grecale Folgore 2026 continue d’incarner une autre idée du SUV électrique : celle d’un véhicule qui ne cherche pas seulement à cocher des cases d’efficacité, mais à susciter l’émotion. Et si vous avez des doutes, n’hésitez pas à lire notre essai de la GranTurismo Folgore, une belle démonstration du savoir-faire italien…

